‘Bombacı Ender’ öldü sosyal medya yıkıldı!





"HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da özellikle Kemal Başar'ın vedası, sosyal medyayı salladı. Dizi takipçileri, 'Sen ölmeyeydin, ben öleydim', 'Sen ölecek adam mıydın' şeklindeki yorumlar ile tepkilerini dile getirdi.





Kemal Başar ise instagram hesabında duygusal bir yazı paylaştı: Ben teşekkür ederim Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener. 2.5 sene, 70 bölümdür birlikteyiz, dile kolay. Kırılmadan, üzülmeden, saygıyla, sevgiyle. Bunun mimarları Onur Tan, Oktay Kaynarca ve setteki tüm ekip arkadaşlarım. Ben kardeşçe bir işten çıktım. Son bölüm, üzüldüm tabii. Alışmıştık birbirimize. Elimden geleni yapmama rağmen oyunumda bir eksiklik olduysa öncelikle seyirciden özür dilerim. Hakkınızı helal edin EDHO Ailesi! Bu işimi hep güzel hatırlayacağım, başka sularda olsam da.





PASTAYLA UĞURLADILAR

Kemal Başar'ı son sahnesinin çekimi sonrası başta yönetmen Onur Tan olmak üzere tüm ekip arkadaşları, pasta keserek uğurladı. O anların videosunu instagram'da paylaşan Başar, "Allah herkese böyle güzel, dostça ayrılışlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.





Bu paylaşımın altına senarist Bahadır Özdener, "Çok sevgili Kemal Abi nice projelere inşallah. Sizi seviyoruz"; yönetmen Onur Tan "Ben aklımla ne düşünürsem düşüneyim, güzel yüreklerin kendi hafızaları vardır" yazdı. Dizinin oyuncularından Ozan Akbaba ise "Abim, dizi bir karakterini kaybetti ama ekip koskocaman bir abi, arkadaş, bir insan kazandı. Biz teşekkür ediyoruz, seviyoruz seni" dedi.

