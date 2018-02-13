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'in dört silahşörleri

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “”in çekimleri hızla devam ediyor.

Masum Değilizin dört silahşörleri

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi ""in çekimleri hızla devam ediyor.

Dizinin "Dört Silahşörleri" olarak anılmaya başlanan , , ve , hem sette, hem de özel yaşamlarında birbirlerinden ayrılmıyorlar. Dizi setindeki uyumlarını, çekim dışına da yansıtan genç oyuncular enerjileriyle keyifli anlar yaşatıyor.

Masum Değiliz'in senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyeceğini belirten oyuncular, "Hepimiz çok iyi arkadaşız, sinerjisi yüksek çok güzel bir çekim atmosferi var. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Yeni başladık ama sanki yıllardır çalışıyor gibiyiz." diyorlar.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği Masum Değiliz'de başrolleri, Uraz Kaygılaroğlu, , Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz, çok yakında atv ekranlarında…


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  • 13 Şubat 2018, Salı 13:18
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