Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.