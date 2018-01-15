Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.
Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.
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