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'da 102. bölümde neler olacak?

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi , 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 12:38
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