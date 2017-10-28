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#MuratYıldırım'ın sunumuyla "Kim #Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da #atv'de!

#MuratYıldırımın sunumuyla Kim #Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle bu akşam 20.00da #atvde!

Dünyanın en çok seyredilen yarışması

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 18:32
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