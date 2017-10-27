Aşk ve Mavi 38.bölümde heyecan yükseliyor #neredesin

AŞK VE MAVİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi Cuma gecesine damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizi Aşk ve Mavi bu hafta izleyiciyi ekran başına kitlemeyi hazırlanıyorken, yayınlanan son fragmanda izleyiciden tam puan almayı başardı.



AŞK VE MAVİ'NİN 38.BÖLÜMÜNÜ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ





AŞK VE MAVİ 38. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir.

Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir.

Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.

GENEL HİKAYE

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.