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de geceye damga vuran şarkı!

Atv’nin sevilen dizisi Kanatsız Kuşlar bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Atv ekranlarında yeni bölüm 20.00'da başladı. Yeni bölümde Emre ve Muzaffer'in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.

Kanatsız Kuşlar 19. bölümde geceye damga vuran şarkı!

Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır.

EMRE VE MUZAFFER YÜZLEŞİR!
Onur, nikah günü gelip çattığında Zeynep'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Ahmet, son kozunu henüz oynamamıştır. Muzaffer'in gizemli tavırlarına anlam veremeyen Nefise, bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir yol çizme kararı alır. Bu karar, Muzaffer'i iyice çileden çıkaracaktır. Emre ise Muzaffer'in annesine kötü davrandığının farkına varır. Öfkelenerek, Muzaffer'le yüzleşmek üzere şirketi basar. Emre ve Muzaffer'in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.



KANATSIZ KUŞLAR 19.BÖLÜMDEN ÖZEL SAHNELER
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 15:48
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