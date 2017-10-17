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Ertuğrul kadrosuna 3 yeni isim katılıyor

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Ertuğrul'un 4. sezon 1. bölümü için geri sayım başlarken, yeni sezonda 3 yeni isim kadroda yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından heyecan giderek artmıştı. ''Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 12:53
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