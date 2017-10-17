Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından heyecan giderek artmıştı. ''Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından heyecan giderek artmıştı. ''Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı.
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