TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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