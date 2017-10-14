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Ertuğrul 92. yeni bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Ertuğrul'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 15:46
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