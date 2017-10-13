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canlı yayında ifşa etti!

Yeni sezonda yeni bir formatla izleyicinin karşısına geçen başarılı sunucu , hafta içi her gün birçok kişinin barışmasına öncülük ediyor. Geçtiğimiz senelerde adından sıkça söz ettiren fenomen gelin adayı Songül, eşinin sıkça yalan söylediği iddialarıyla Esra Erol’da programına konuk oldu.

Esra Erol canlı yayında ifşa etti!

Songül'ün iddiaları üzerine dün canlı yayına bağlanan eşi Hüseyin Bey, davet edilmesine rağmen bugün yayına gelmedi. Söylediği her konuda eşinin yalan söylediğini iddia eden Songül hanım, gerçekleri ortaya çıkarmak için bugün kendisini stüdyoya bekliyordu.

HÜSEYİN BEY, CANLI YAYINA ÇIKMAK İÇİN 15.000 TL PARA İSTEDİ
Programa çıkmak için 15.000 TL para isteyen Hüseyin Bey, canlı yayında iddialara cevap verdi ve para istediğini kabul etti. Yayında bu durumu ifşa eden , "yaptığı şey son derece çirkin, boşanacak olan sensin ve yaşattıklarını en iyi sen bilirsin, hakkında birçok iddia var, borçların olduğu söyleniyor. Diyelim ki borcun var, evini geçindirmek için elini taşın altında koyman gerekiyor" diyerek sitemde bulundu.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 20:54
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