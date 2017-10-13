Esra Erol canlı yayında ifşa etti!

Songül'ün iddiaları üzerine dün canlı yayına bağlanan eşi Hüseyin Bey, davet edilmesine rağmen bugün yayına gelmedi. Söylediği her konuda eşinin yalan söylediğini iddia eden Songül hanım, gerçekleri ortaya çıkarmak için bugün kendisini stüdyoya bekliyordu.

HÜSEYİN BEY, CANLI YAYINA ÇIKMAK İÇİN 15.000 TL PARA İSTEDİ

Programa çıkmak için 15.000 TL para isteyen Hüseyin Bey, canlı yayında iddialara cevap verdi ve para istediğini kabul etti. Yayında bu durumu ifşa eden Esra Erol, "yaptığı şey son derece çirkin, boşanacak olan sensin ve yaşattıklarını en iyi sen bilirsin, hakkında birçok iddia var, borçların olduğu söyleniyor. Diyelim ki borcun var, evini geçindirmek için elini taşın altında koyman gerekiyor" diyerek sitemde bulundu.



