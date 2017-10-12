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Ampute Milli Takım Oyuncusu ’a konuk oldu




Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'da programına, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenip Türkiye'yi sevince boğan Ampute Milli Takımının oyuncusu konuk oldu.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 22:11
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