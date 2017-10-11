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Eşkıya rakip tanımıyor!

Atv’nin reyting şampiyonu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kendi gününde geçilmezliğini sürdürüyor. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, izlenme payı ve oranını yükseltmeye devam ediyor.

Eşkıya rakip tanımıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8.48 izlenme oranı ve 20.92 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.77 izlenme oranı ve 23.88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

atv'nin reyting şampiyonu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kendi gününde geçilmezliğini sürdürüyor. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, izlenme payı ve oranını yükseltmeye devam ediyor.
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  • 11 Ekim 2017, Çarşamba 10:39
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