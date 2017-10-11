25 yıl sonra ailesini Müge Anlı’da buldu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, 1,5 aylıkken annesi tarafından Şişli Etfal hastanesine bırakılan ve ailesini bulmak isteyen 25 yaşındaki Gül Bilgin konuk oldu.





9 Haziran 1992 yılında Gül'ü henüz 1,5 aylıkken, annesi onu kundakta bir mektupla Şişli Etfal hastanesi, Nöroloji servisine bıraktı. Kundaktaki mektuba ise; "bu çocuğu alan kişi yetimhaneye versin. Ben veremiyorum. Ona bakamıyorum durumum yok. Önce Allah'a emanet. Babasından ayrıldım. Bize bakmıyor. Lütfen ona çok iyi bakın" yazdı. Nöroloji servisine bırakılan Gül'ün ağlama seslerini ise oradaki bir hemşire duyunca baktı ve terk edilmiş olan Gül'ü gördü.





Bebeğin terk edilmesinin ardından anne ve baba 7 gün sonra Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben eşiyle beraber bir yazı yazdı. Yazıda "Ben Nurten Çınar çocuğumu 9 Haziran'da Şişli Etfal Hastanesine bıraktım. Fakat pişmanım. Maddi ve manevi durumum elverişli olmadığı ve eşimle yaşadığım sorunlar yüzünden böyle bir yola başvurdum. Şimdi pişmanım çocuğumu almak istiyorum. Şuan da kendisi Darülacezede 1,5 aylık bir kız çocuğu." Yazdığı yazının altına ise bir de adres yazıyordu. Fakat Gül ise çoktan başka bir aileye evlatlık olarak verilmişti. Evlatlık verilen aileye ise 6 ay sonra bu durumu bildiren bir kâğıt gitti. Fakat mahkeme yoluyla Gül'ü evlat edinen aile, onu tekrar vermek istemedi. Aradan yıllar geçtikten sonra, Gül 20 yaşına adım attığında üvey ailesi ona tüm gerçekleri anlattı. Kendisinin evlatlık olduğunu altı ay sonra ailesinin onu geri istediğini ve ellerinde bir adres olduğunu söylediler. Gül bu duruma ilk başta inanmadı fakat doğruları öğrenince onu evlatlık alan aleninde desteğiyle öz ailesini bulmak için yola koyuldu. Dilekçedeki adrese yıllar sonra gitti fakat muhtarlıkta ya da herhangi bir kurumda ailesinin kaydını bulamadı. Bugün ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek annesini bulmak için yardım istedi.





DAKİKALAR İÇİNDE 25 YILDIR HASRET KALDIĞI AİLESİ BULUNDU!

Canlı yayın devam ederken müjdeli bir haber geldi. Gül'ün annesi telefon hattının diğer ucundaydı. Anne kızın ilk konuşması canlı yayında gerçekleşti, bu esnada hem Müge Anlı hem de Gül göz yaşlarına hakim olamadı. İstanbul G. Osmanpaşa'da yaşadığını söyleyen anne ise kızına bir an önce kavuşmak için yola çıktı. Kısa bir süre sonra da ikinci telefon geldi. Bu defa arayan kişi Gül'ün öz babası ve kardeşleriydi. Yıllar sonra kızını ekranda gören baba; seni çok aradım ama bulamadım. Bu akşam sana kavuşacağım yola çıkıyorum diyerek kızını görmek üzere İstanbul'a geleceğini söyledi.



