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'dan müjdeli haber geldi

dizisinin yeni sezon tanıtımının yarın akşam saat 20:00'da yayınlanacağı duyuruldu.

Diriliş Ertuğruldan müjdeli haber geldi

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği dizisinin yeni sezonunun tanıtımı yarın yayınlanacak.

Dizinin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, yeni sezon ilk tanıtımının yarın saat 20:00'de yayınlanacağı duyuruldu.
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  • 05 Ekim 2017, Perşembe 21:13
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