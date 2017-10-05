Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunun tanıtımı yarın yayınlanacak.
Dizinin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, yeni sezon ilk tanıtımının yarın saat 20:00'de yayınlanacağı duyuruldu.
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunun tanıtımı yarın yayınlanacak.
Dizinin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, yeni sezon ilk tanıtımının yarın saat 20:00'de yayınlanacağı duyuruldu.
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