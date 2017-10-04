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Eylül ayının en çok konuşulanı da izlenileni de !

Eylül ayının en çok konuşulanı da izlenileni de atv!

Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre Eylül ayında yazılı basında en fazla haberi yayınlanan kanal oldu. 1.256 haberle rakiplerine fark atan atv, yine en çok konuşulan olmayı başardı!

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Eylül ayında da Tüm Gün Tüm Kişiler ve Tüm Gün 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Eylül ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv burada da birinciliğini bırakmadı.
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  • 04 Ekim 2017, Çarşamba 16:40
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