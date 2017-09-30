Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "IFTV - Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı"nın öğleden sonraki oturumunda "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'la dizinin oyuncularından Cengiz Coşkun konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Abdurrahman Çelik'in oturum başkanlığını yaptığı etkinlikte konuşan Bozdağ, TRT 1'de yayınlanan dizinin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in öncülüğünde hayata geçtiğini söyledi.

Bozdağ, diziden önce yine 13. yüzyılda geçen bir belgesel yaptıklarını belirterek, o belgeseli çekerken bir filmin nasıl yapılacağını, yanlış yapa yapa gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'de sinema endüstrisinin tam olarak oluşmadığına işaret eden Bozdağ, "Hikayeye başlarken benim gördüğüm bir problem vardı Türkiye'de. Yönetmen, sanat yönetmeni ve kostüm tasarımcılarının her biri zihinlerinde farklı bir dünya kuruyor. Tarihimizde görsel malzeme çok az olduğu için 13. yüzyılda bir çadırda hayatın nasıl devam ettiğini bilmiyorduk. Çadır formlarını, deri zırhları, kostümlerin nasıl olmasıyla ilgili elde görsel bir malzeme yoktu. Bu konuda uzman olan Moğolistanlı illüstratör Gambat'ı Türkiye'ye davet ettim. Bir hafta boyunca yazdığım hikaye ve hayalimdeki görsel dünyayla ilgili resim yaptı" diye konuştu.

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL DRAMA KURALLARINI YIKTI"

Bozdağ, yaklaşık 9 ay ön hazırlık yaptıklarına dikkati çekerek, çadırları Aydın Didim'de özel olarak yaptırıp dizi için oba kurduklarını ve ilk bölümü 40 günde çektiklerini kaydetti.

İlk başta işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini aktaran Bozdağ, şunları söyledi:

"Dizide aşk hikayesi olmadığını söyleyenler de oldu. Bence dizide çok güzel bir aşk hikayesi var. El ele tutuşmanın dışında herhangi bir şey yapmadıklarını söylediler. Bir de böyle dramasal kurallar vardır. Diriliş Ertuğrul, en büyük başarıyı o kuralları yıkarak göstermiş oldu. Bizim medeniyet coğrafyamızda aşk nasıl olması gerekiyorsa, dizide de öyle yansıtılıyor."

Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un dünyada 1,5 milyara yakın izleyicisi olduğu değerlendirmesini yaparak, Çeçenistan'da sporcuların müsabakaya "Diriliş" müziğiyle çıktığını ve dizi üzerine farklı ülkelerde tezler yazıldığını bildirdi.

Türk dizilerinin dünyada büyük işlere imza attığını vurgulayan yapımcı, "Bu dizinin neden bu kadar sevildiğini düşünüyorum. İslam dünyasında maalesef inandıkları değerler sisteminde bugüne kadar bu çapta bir dizi yapılmadı ya da 'Çağrı' filmi yapılıp orada bırakıldı. İnsanlarda müthiş bir hasret biriktirmiş bu konu." ifadelerini kullandı.

MALAZGİRT ZAFERİ FİLM OLACAK

Dizilerin zaman zaman 2 saati geçen sürelerine değinen Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu kadar uzun dizileri yapmayı ancak Türkler başarabilir ama bu, bir-iki yıl sonra dünyada elde ettiğimiz başarıyı gölgeleyecek. Çünkü artık yavaş yavaş format ithal etmeye başladık. 120 dakikalık diziyi senarist nasıl yazacak, yönetmen nasıl çekecek? Bunun süratle iyileşmesi gerekiyor. İnternetle beraber dünya dizilerine ulaşmak çok daha kolay. İyi bir bütçe ve zamanlamayla 45 dakika dizi çekiyorlar. 'Sen neden çekemiyorsun?' diyorlar. Diziyi bir haftada çekmek zorunda olduğunuz için 120 dakikalık diziyi yetiştirmesi kolay olmuyor ama 45, 60, 90 dakikalık sürelerimiz olsa, bu bütçelerle 'Vikingler'den, 'Game of Thrones'tan daha iyi projeler çıkaracak gücümüz var. Bunu sektördeki bütün yapımcılar adına söylüyorum."

Bozdağ, Türkiye'de reklam fiyatlarının düşük olmasının dizi sürelerinin uzamasında etkili olduğu yorumunu yaparak, yapımcıların da kendi sektörüne yatırım yapmadığını, bunun da bir birikimin oluşmasını engellediğini anlattı.

Malazgirt Zaferi ve Mevlana'yla ilgili iki film projesi üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Bozdağ, bunların yanı sıra haftaya çekimlerine başlanacak Kut'ül Amare dizisi için Türkiye'nin en büyük platolarından birini kurduklarını söyledi.

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL' TELEVİZYON SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI"

Dizide "Turgut Alp" karakterini canlandıran Cengiz Coşkun da dönem dizisinde oynamanın zor ama keyifli olduğunu ifade etti.

Oyunculuğun aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Coşkun, Diriliş Ertuğrul'un televizyon sektöründe yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Coşkun, dizide anlatılan 700 yıl önceki olayların bugün yaşananlarla aynı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu andaki jeopolitik olaylar, sosyolojik faktörler çok benziyor. Geniş bir açıdan baktığınızda bugün farklı olarak sadece teknoloji var. Ben oyunculuğa başladığımdan beri neden böyle işler yapılmadığını sorardım. Kendimizden hikayeler yapmaya kimse cesaret etmedi. Kendi kendime hayıflanıp, 'Olsa da keşke oynasam, hatta imkanım olsa ben yapsam' derdim. Mehmet Bey buna cesaret etti ve elini taşın altına koydu."