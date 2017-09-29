Zeyno Şefik 8 ay sonra bulundu!

Kayınvalidesiyle Kocaeli Çayırova'da yaşayan anne Necla Şefik'in beş çocuğu vardı. En büyük çocuğu ise 8 aydır kayıp olan Zeyno'ydu. Okuma yazması olmayan anne merdiven silerek para kazanıyor, geçimini sağlıyordu. Necla Şefik'in eşi ise cinayetten hüküm giydi ve daha hapishanede geçirmesi gereken 10 yılı daha vardı. (Eşinin cinayet sebebi; damatlarının kız kardeşini öldürmesiydi. Kız kardeşi öldürülen abi, sinir krizi geçirdi. Damadının üvey oğlunu öldürdü. Eş 10 yılını kapalı cezaevinde geçirdi.







15 günlük izin süresinde eşinin ve çocuklarının yanına geldi. Daha sonra kalan on yılını geçirmek üzere cezaevine geri döndü. Dışarıda olduğu süreçte de Necla beşinci çocuğuna hamile kaldı) Anne dün(28 Eylül Perşembe) kayınvalidesi ve kucağında 15 günlük bebeğiyle canlı yayına geldi. 2004 doğumlu olan Zeyno, evden bakkala gidiyorum diyerek çıktı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.







Aile ise birilerinin kızını almış olabileceğini düşündü, mutlaka bize haber verir diyerek aylarca kızları için, son iki aya kadar, kayıp başvurusunda bulunmadı. Ailenin şüphelendiği kimse yoktu ama kızlarının biri tarafından götürüldüğünü düşünüyordu.



Kızlarına cep telefonu almadıklarını ama bir telefonu olduklarını söyledi. Zeyno'ya sorduklarında ise içinde bir telefon hattı yok, öylesine bir yerden buldum cevabını verdiklerini söyledi. Dün yayın sonuna doğru bir telefon geldi. Zeyno'nun 25-26 yaşlarında olan Özgür Mutlu adında biriyle olduğunu, Gebze'de ikamet ettiklerini ve hamile olduğunu söyledi. Alınan bu haber üzerine Müge Anlı ve ekibi Gebze'ye doğru yol çıktı.

Kimliğinde 13 yaşında gözüken Zeyno 8 aylık hamile!

Verilen adrese gidildiğinde kapıyı açan kişi Zeyno'nun kayınvalidesi olduğunu söyledi. Zeyno ise verdiği röportajda "Özgür ile internetten tanıştım. Babaannem beni bir başkasına nişanladı. Ben de iki ay sonra yüzüğü attım. Daha sonra Özgür'e beni seviyorsan sana kaçacağım dedim. Buraya geldiğimi ailem biliyordu. Ben çok mutluyum eşimle olayım yeter. 8 aylık hamileyim bir kızım olacak. Ailem yaşımı küçük söylüyor, kimliğe de yanlış yazdılar benim yaşım 19" diyerek açıklamalarda bulundu.



Bugün ise canlı yayında iki aile ve Zeyno yüzleştiler. Aylardır çocuğunu görmeyen anne, kızını karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Ne olursa olsun senin yanındayız, aylardır seni aradık merak ettik diyen anneye 13 yaşında olan ve 8 aylık hamile olan kızı; "ben eşimle mutluyum yaşımı kimliğime bilerek küçük yazdırdınız gerekirse kemik testine gireceğim bundan sonrada eşimle yaşayacağım" cevabını verdi.

Polis ekipleri stüdyoya geldi. 13 yaşındaki Zeyno ve resmi nikâhsız eşi özgür emniyete götürüldü!

Yayını izleyen Üsküdar Çocuk Şube müdürü ise, olup biteni ihbar saydı ve stüdyoya geldiler. Küçük yaşta kızı alıkoyma suçundan polis, Özgür'ü gözaltına almak için canlı yayına geldi, 13 yaşındaki Zeyno'yu eşini alarak çocuk şubeye götürmek üzere yola çıktılar.