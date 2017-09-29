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Doğallık kuralı bozulmadı

Doğallık kuralı bozulmadı
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki İskele Balık'ta akşam yemeğindeydi. Uzayan saçlarını kestiren Korel, yine her zamanki gibi makyajsız haliyle dikkat çekti. Eşi 'in de dizisi nedeniyle bıraktığı sakallarının bir hayli uzaması da gözlerden kaçmadı.

Doğan SAVAŞ
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