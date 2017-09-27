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yeni bölümde neler olacak?

Atv'nin en sevilen dizilerinden , bu hafta 34. bölümüyle 29 Eylül Cuma akşamı ekranlarda olacak.

Aşk ve Mavi yeni bölümde neler olacak?

34. Bölümde neler olacak?

Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır.

Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister.

Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.

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  • 27 Eylül 2017, Çarşamba 17:36
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