Aşk ve Mavi yeni bölümde neler olacak?

Aşk ve Mavi 34. Bölümde neler olacak?
Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır.
Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister.
Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.
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