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'ın yeni bölümünde neler olacak?

Atv'nin en sevilen dizilerinden , bu hafta 15. bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanatsız Kuşların yeni bölümünde neler olacak?

15. Bölümde neler olacak?

Oğlu Mert'in kaçıranlar arasında Emre'nin de olduğunu öğrenen Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. Bu kararın bildirilmesini de bizzat Nefise'nin yapmasını ister. Çocuklara onun yüz verdiğini düşünmektedir.

Nefise, Emre'den şikayetçi olunmaması sözüne karşılık çocuklarını villadan kovmakla karşı karşıya gelir. Bu zor karar herkesi bir tarafa savururken, Muzaffer sözünü tutmaz. Öte yandan Emre'nin Muzaffer'in öz oğlu olduğu gerçeği, Nefise'ye büyük çelişkiler yaşatmaktadır.

Emre'nin kurtulması için tek umut Mert'in konuşmasıdır. Ancak olayın travmasını yaşayan Mert, suskunluğa gömülür. Kardeşi hapse düşmesin diye çırpınan Zeynep, yine Onur'un yardımına ihtiyaç duyar. Onur'un ise ağabeyini ikna etmesi neredeyse imkansızdır.
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  • 26 Eylül 2017, Salı 11:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#246;zde gözde

cok sevdıgım bı dızı

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cevapla 27.09.2017 12:15
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