Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner dahil oldu.
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Aslıhan Güner 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi alan oyuncu 2013 yılında Şefkat Tepe dizisinde rol aldığı dönemde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir. Aslıhan Güner aslen Sivas'lıdır.
Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan güzel oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin ekibine katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.