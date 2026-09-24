YouTube'a ilişkin erişim sorunu bildirimleri, 24 Eylül 2026 tarihli güncel Downdetector Türkiye verilerine yansıdı. Kullanıcı raporlarında yüzde 39 ile sunucu bağlantısı en çok bildirilen sorun oldu.

YOUTUBE TAMAMEN ÇÖKTÜ MÜ?

Paylaşılan veriler, kullanıcıların YouTube'la ilgili farklı sorunlar bildirdiğini gösteriyor. Ancak bu dağılım, platformun tüm kullanıcılar için kapalı olduğunu tek başına kanıtlamıyor.

EN ÇOK HANGİ SORUNLAR BİLDİRİLDİ?

Güncellenen dağılımda sunucu bağlantısının payı yüzde 39 olarak kaydedildi. Video akışı yüzde 28, web sitesi ise yüzde 17 pay aldı.

EN ÇOK BİLDİRİLEN SORUNLAR Sunucu bağlantısı %39 Video akışı %28 Web sitesi %17 Diğer %16

Downdetector verilerinde sunucu bağlantısı yüzde 39 ile ilk sırada yer aldı. | Görsel: Downdetector