Yeni girişimlere küresel iş yapma kapısı aralanıyor!

Türk Telekom, yenilikçi girişimlere destek sağlayarak dijital geleceğin şekillenmesine katkıda bulunuyor. Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı Pilot'un yeni dönem başvuruları devam ediyor.



Türk Telekom Ventures Pilot ile girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği ile alanında uzman kişilerden mentorluk ve eğitim gibi kapsamlı imkanlardan faydalanacak. Programa kabul edilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve Türk Telekom'un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak.

BÜYÜME HIZLANIYOR

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türk Telekom Ventures ile 10 yılı aşkın süredir yenilikçi girişimleri destekleyerek girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam ediyoruz. Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi olarak, Pilot programımızla teknoloji odaklı girişimlerin büyümesini hızlandırarak dijital geleceğe yön veriyoruz.



Bu kapsamda, girişimlere yatırım, mentorluk ve küresel ölçekli iş birliği fırsatları sunarak onların büyümelerine destek oluyoruz. En önemli motivasyonumuz girişimlerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak. Pilot girişim hızlandırma programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteğinin yanı sıra girişimlere özel olarak tasarladığımız tamamlayıcı yurt dışı programına katılmaya hak kazanacak. Böylece girişimler Türk Telekom'un küresel ağından yararlanarak global pazarlara açılma imkânı da yakalayacak" dedi.



YENİ NESİL OFİSLER

Girişimlere maddi destek sunmakla kalmıyor, iş birlikleri ve mentorluklarla girişimlerini geliştirmelerine destek olduklarını ifade eden Özhan, şöyle konuştu "Hem Tahtakale'de yer alan SantraL hem de ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde çalışabilecekleri ortak çalışma alanları oluşturduk. San Francisco'daki Türk Telekom Ventures ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir bağlantı noktası oluyor. Girişimlerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını desteklemeye devam edeceğiz."



PİLOT İLE 121 GİRİŞİME 70 MİLYON TL NAKİT DESTEĞİ

Programa kabul edilen ekipler Türk Telekom Ventures'ın geniş yatırımcı ve iş bağlantıları ağı ile bir araya gelmenin yanı sıra alanında uzman çok sayıda mentordan destek ve eğitim alma imkânı elde edecek.



Türk Telekom Ventures'tan yatırım ve nakit desteği alma; Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak ekipler; ofis alanı, teknoloji altyapısı ve iletişim destekleri gibi pek çok imkândan faydalanabilecek. Ayrıca girişimler, yurt dışında kendileri için özel tasarlanan girişimcilik programları ile deneyim kazanma ve Türk Telekom'un zengin iş bağlantılarıyla global pazarlara açılma fırsatı yakalayacak.



Türk Telekom Ventures Pilot'un 13. dönemi için başvurular Türk Telekom Ventures Pilot'un web sitesi üzerinden (ttventures.com. tr) alınıyor. Başarılı girişimleri bir üst noktaya taşımak ve globale açılmalarına destek olmak için çalışmalar yürüten Türk Telekom Ventures, Pilot programı ile 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağladı.



Bu girişimlerden 66'sı toplam 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini büyütme imkânı yakaladı. Özhan,"Pilot'un 13'üncü döneminde de girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.