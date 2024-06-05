Yapay zekaya talep yaşla artıyor

Deloitte, 2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması'nı yayınladı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı 20 farklı ülkede 27 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırma, dijital ürün ve servislere ilişkin kullanım alışkanlıkları, deneyimi ve satın alma eğilimlerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, üretken yapay zeka kullanım oranı yaş ilerledikçe azalsa da kullanım sıklığı artıyor. 35-44 yaş aralığında ortalamada yüzde 11 olan üretken yapay zeka araçlarını günde bir kez kullananların oranı, 45-55 yaş aralığında ise yüzde 16'ya çıkıyor.

TELEFONDAN BEKLENTİ ARTIYOR

Araştırmaya ülke genelinde katılan 1000 katılımcının yüzde 62'si üretken yapay zeka araçları hakkında bilgi sahibi. Üretken yapay zeka uygulamalarına artan ilgiye paralel olarak katılımcıların yüzde 40'ı bu araçları kullanıyor. Araştırmaya katılan çalışanlar yapay zekanın ileride kendilerinin yerini alabileceğinden endişe duyarken, yüzde 71'i bu uygulamaların ileride dönemde işgücü talebini önemli ölçüde düşüreceğine inanıyor. Katılımcıların yaklaşık beşte biri ise ilgili araçları iş amaçlı kullanıyor.

Katılımcıların yüzde 57'si ilgili araçları yoğun saatlerde kullanabilmek ve daha hızlı yanıt alabilmek için ödeme yapmaya da istekli. Öte yandan araştırma, üretken yapay zeka uygulamalarının handikaplarına ilişkin farkındalığın sınırlı seviyede olduğunu da gözler önüne seriyor. Katılımcıların sadece yarısı ilgili uygulamaların kusurlarına ilişkin bilgiye sahip. Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, üretken yapay zekayı kullananların yüzde 50'sinin bu uygulamaların her zaman gerçeklere dayalı doğru yanıtlar ürettiğine inandığını belirtti. "Üretken yapay zeka kullananların yüzde 51'i ise bu uygulamaların yanıtlarının tarafsız olduğuna inanıyor" diyen Göl, şu değerlendirmeyi yaptı: "Araştırmaya göre, akıllı telefonlardan beklentiler de artmış durumda. Tüketiciler telefonlarını artık farklı amaçlar için kullanmayı arzu ediyor. En fazla arzu edilen kullanım amaçları arasında ise ödeme yapmak ve kimlik kartı, pasaport ya da ehliyet gibi bilgileri sağlamak yer alıyor."



MALİYET ENDİŞESİ ABONELİK ORANINI AZALTIYOR

Pandemi ve sonrası dönemde artan Subscription Video On Demand (SVOD) aboneliklerinin 2023 itibariyle gerilemeye başladığı bilgisini veren Hakan Göl, "2023 yılı itibariyle SVOD erişim oranı gerilemeye başlayarak yüzde 72 seviyesine düştü ve ortalama kişi başı abonelik sayısı yüzde 7 azaldı" diye konuştu.