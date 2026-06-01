Google’ın AI hamlesi DuckDuckGo’ya yaradı: Yapay zekasız aramaya ilgi artıyor
Google'ın arama sonuçlarını yapay zeka özetleriyle değiştirmesinin ardından, klasik arama deneyimine sadık kalmak isteyen kullanıcılar DuckDuckGo'ya yöneldi. Şirket, yapay zeka içermeyen arama sayfasını varsayılan yapmayı sağlayan yeni tarayıcı eklentilerini kullanıma sunarak, özellikle ABD pazarında trafik rekorları kırmaya başladı.
- DuckDuckGo, yapay zeka içermeyen arama deneyimini varsayılan hale getiren Chrome ve Firefox eklentilerini kullanıma sundu.
- Google'ın mayıs ayında arama motorunu AI öncelikli şekilde yenileyeceğini duyurmasının ardından DuckDuckGo'nun no-AI arama sayfasına trafik haftalık bazda yüzde 30 arttı.
- Eklentiler etkinleştirildiğinde kullanıcılar noai.duckduckgo.com adresine yönlendiriliyor ve AI destekli yanıtlar, sohbet önerileri görünmüyor.
- DuckDuckGo'nun ABD'de uygulama yüklemeleri haftalık bazda yüzde 18,1 yükselirken, iOS'ta bu artış bir noktada yüzde 69,9'a ulaştı.
- DuckDuckGo, mevcut Privacy Essentials eklentilerine de yakında AI arama ayarlarını kontrol etme seçenekleri ekleyecek.
Yapay zeka destekli arama sonuçlarından uzak durmak isteyen kullanıcılar için DuckDuckGo yeni bir adım attı. Şirket, "no-AI" arama deneyimini varsayılan arama motoru yapmayı sağlayan Chrome ve Firefox eklentilerini kullanıma sundu.
DUCKDUCKGO, YÜKSELEN İLGİYİ YENİ EKLENTİLERLE KARŞILIYOR
Teknoloji gelişmeleri yayınlayan TechCrunch, alternatif arama motoru DuckDuckGo, noai.duckduckgo.com adresindeki yapay zekasız arama sayfasını daha kolay erişilebilir hale getirdiğini söylüyor.
Kaynak haberde aktarılan bilgilere göre, eklentiler etkinleştirildiğinde kullanıcılar DuckDuckGo'nun AI içermeyen arama sayfasına yönlendiriliyor. Bu sayfada AI destekli yanıtlar, sohbet önerileri ve arama sonuçlarında yoğun AI görselleri yer almıyor.
Eklentiler şimdilik Chrome ve Firefox kullanıcılarına sunuldu. DuckDuckGo tarayıcısına geçen kullanıcıların AI ayarları ise tarayıcı geçmişi silinse bile korunuyor.
GOOGLE'IN AI HAMLESİ SONRASI İLGİ ARTTI
DuckDuckGo'nun bu adımı, Google'ın arama motorunda AI odaklı büyük değişiklikler açıklamasının ardından geldi.
Google, mayıs ayındaki geliştirici konferansında arama deneyimini AI öncelikli şekilde yenileyeceğini duyurdu. Yeni yapıda sayfanın üst kısmında klasik bağlantılar yerine AI tarafından hazırlanan özetler öne çıkıyor.
Bu özetler yalnızca metin sunmakla kalmıyor. Gerektiğinde görselleştirmeler, grafikler, tablolar ve mini uygulamalar da oluşturabiliyor. Kullanıcıların devam soruları ise AI Mode adlı sohbet deneyimine yönlendiriliyor.
DUCKDUCKGO TARAFINDA TRAFİK HIZLANDI
Google'ın değişiklikleri sonrası bazı kullanıcılar, AI'ın arama deneyiminde varsayılan hale gelmesine mesafeli yaklaştı. Bu durum DuckDuckGo, Kagi ve benzeri alternatif arama motorlarına ilgiyi artırdı.
DuckDuckGo'nun paylaştığı verilere göre no-AI arama sayfasına yönelik trafik son dönemde ciddi biçimde yükseldi:
- No-AI arama sayfası ziyaretleri haftalık bazda yaklaşık yüzde 30 arttı.
- ABD'de uygulama yüklemeleri haftalık bazda yüzde 18,1 yükseldi.
- ABD'de iOS uygulama yüklemelerinde haftalık artış bir noktada yüzde 69,9'a kadar çıktı.
- 28 Mayıs 2026 Perşembe günü no-AI sayfasına trafik üç katına ulaştı.
- Ziyaretler ortalama olarak başlangıç seviyesinin yaklaşık yüzde 84 üzerinde seyrediyor.
Şirket, büyümenin tek seferlik sıçramalardan ibaret olmadığını vurguluyor. Verilere göre no-AI arama sayfasına ilgi daha kalıcı bir yükselişe işaret ediyor.
DUCKDUCKGO TAMAMEN AI KARŞITI DEĞİL
DuckDuckGo'nun yeni eklentileri, şirketin yapay zekaya tamamen karşı olduğu anlamına gelmiyor.
Şirket, farklı popüler AI modellerine erişim sunan kendi sohbet aracını da kullanıcılara sağlıyor. Ayrıca abonelik planı kapsamında güncel AI modellerine erişim, VPN hizmeti, kimlik hırsızlığına karşı destek ve kişisel bilgileri kaldırma araçları gibi ek hizmetler de sunuluyor.
DuckDuckGo, yeni düzenlemeyle özellikle arama sonuçlarında AI yanıtları görmek istemeyen kullanıcılara daha tutarlı bir deneyim sağlamayı hedefliyor.
MEVCUT GİZLİLİK EKLENTİLERİNE DE AI AYARI GELECEK
DuckDuckGo, yeni no-AI eklentilerinin yanı sıra mevcut Privacy Essentials eklentilerini de güncelleyecek.
Chrome, Firefox, Edge ve Opera için sunulan bu eklentilere yakında AI arama ayarlarını kontrol etmeye yarayan seçenekler eklenecek. Böylece kullanıcılar yalnızca yeni no-AI eklentileriyle değil, mevcut DuckDuckGo araçları üzerinden de arama deneyimini daha fazla yönetebilecek.