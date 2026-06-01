Google’ın AI hamlesi DuckDuckGo’ya yaradı: Yapay zekasız aramaya ilgi artıyor

DUCKDUCKGO TAMAMEN AI KARŞITI DEĞİL

DuckDuckGo'nun yeni eklentileri, şirketin yapay zekaya tamamen karşı olduğu anlamına gelmiyor.

Şirket, farklı popüler AI modellerine erişim sunan kendi sohbet aracını da kullanıcılara sağlıyor. Ayrıca abonelik planı kapsamında güncel AI modellerine erişim, VPN hizmeti, kimlik hırsızlığına karşı destek ve kişisel bilgileri kaldırma araçları gibi ek hizmetler de sunuluyor.

DuckDuckGo, yeni düzenlemeyle özellikle arama sonuçlarında AI yanıtları görmek istemeyen kullanıcılara daha tutarlı bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

MEVCUT GİZLİLİK EKLENTİLERİNE DE AI AYARI GELECEK

DuckDuckGo, yeni no-AI eklentilerinin yanı sıra mevcut Privacy Essentials eklentilerini de güncelleyecek.

Chrome, Firefox, Edge ve Opera için sunulan bu eklentilere yakında AI arama ayarlarını kontrol etmeye yarayan seçenekler eklenecek. Böylece kullanıcılar yalnızca yeni no-AI eklentileriyle değil, mevcut DuckDuckGo araçları üzerinden de arama deneyimini daha fazla yönetebilecek.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji