Claude AI ile yapabileceğiniz bu 8 ilginç şeyi ChatGPT yapamıyor!
Yapay zeka araçları arasında seçim yaparken cevap kalitesinden çok daha fazlasına bakmak gerekiyor. Tasarımdan dosya analizine, ekip iletişiminden proje yönetimine kadar sadece Claude AI tarafında deneyimleyebileceğiniz 8 kritik farkı inceleyin.
- Claude AI, uzun belge analizi, canlı uygulama önizlemeleri, Slack entegrasyonu ve proje bazlı bilgi alanları gibi özelliklerde ChatGPT'den farklılaşıyor.
- Claude, tek bir görüşmede 20 dosyaya kadar yükleme yapılmasına izin veriyor ve her dosya için 30 MB sınırı bulunuyor.
- Claude'un Artifacts özelliği, kod üretiminde canlı önizleme alanında çalışır halde gösterebiliyor ve anlık güncelleme yapabiliyor.
- Claude Projects özelliği, belirli bir iş için ayrı çalışma alanı oluşturarak belgeleri kalıcı bağlam olarak kullanabiliyor.
- Claude, Slack çalışma alanına eklenebiliyor ve konuşma bağlamını okuyarak yanıt taslakları hazırlayabiliyor.
Claude AI ile ChatGPT arasında seçim yaparken farkı yalnızca cevap kalitesinde aramak yeterli değil. Medium'da yer alan yazıya göre Claude; uzun belge analizi, canlı uygulama önizlemeleri, Slack entegrasyonu ve proje bazlı bilgi alanları gibi bazı iş akışlarında ChatGPT'den farklı imkanlar sunuyor.
İki yapay zeka aracı da güçlü yanlara sahip. Ancak kullanım alanı değiştikçe öne çıkan taraf da değişiyor. Büyük dosyalarla çalışanlar, prototip hazırlayanlar, ekip içi yazışmalarda destek isteyenler veya bir projeye ait bilgileri uzun süre aynı bağlamda tutmak isteyenler için bu farklar daha görünür hale geliyor.
CLAUDE TASARIM DOSYASI DA OLUŞTURABİLİYOR
Claude'un öne çıkarılan ilk özelliği, yalnızca metin üretmek yerine tasarım çıktıları hazırlayabilmesi. Kullanıcı ne istediğini yazdığında Claude; prototip, sunum taslağı, tek sayfalık doküman ya da görsel tasarım örneği oluşturabiliyor.
Medium'daki yazıya göre bu özellik özellikle tasarım bilgisi olmayan kurucular, ürün yöneticileri ve fikirlerini hızlıca görselleştirmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekiyor.
Hazırlanan tasarım üzerinde sonradan değişiklik yapılabiliyor. Çalışma tamamlandığında ise Canva, PDF, PowerPoint veya bağımsız HTML olarak dışa aktarma seçenekleri öne çıkıyor.
CANLI UYGULAMA ÖNİZLEMESİYLE ÇALIŞIYOR
Claude'un Artifacts özelliği, kodu yalnızca metin olarak göstermekle kalmıyor. Kullanıcı bir hesaplayıcı, yapılacaklar listesi, grafik, oyun ya da SVG diyagram istediğinde bunu canlı önizleme alanında çalışır halde gösterebiliyor.
Örneğin bir konut kredisi hesaplayıcısı istendiğinde kullanıcı, oluşturulan aracı doğrudan önizleme panelinde deneyebiliyor. Peşinatı, faiz oranını veya diğer değişkenleri değiştirdiğinde sonuçlar anlık olarak güncelleniyor.
Yazıda bu deneyimin ChatGPT Canvas'a kavramsal olarak benzediği ancak Claude tarafında canlı işleme ve hızlı düzenleme akışının daha doğrudan hissedildiği belirtiliyor.
SLACK İÇİNDE EKİP ARKADAŞI GİBİ KULLANILABİLİYOR
Claude'un bir diğer farkı Slack entegrasyonu. Claude, Slack çalışma alanına eklenebiliyor ve burada bir ekip arkadaşı gibi kullanılabiliyor.
Kullanıcılar Claude'a doğrudan mesaj atabiliyor, onu konuşma başlıklarında etiketleyebiliyor veya devam eden sohbeti bölmeden yardımcı panel üzerinden destek alabiliyor.
Bu entegrasyon sayesinde Claude, Slack'teki konuşma bağlamını okuyabiliyor, yanıt taslakları hazırlayabiliyor ve ekip konuşmalarından aksiyon maddeleri çıkarabiliyor. Yazıda, bu erişimin kullanıcının yetkili olduğu kanal ve dosyalarla sınırlı olduğu da vurgulanıyor.
TEK GÖRÜŞMEDE ÇOK SAYIDA DOSYA ANALİZ EDEBİLİYOR
Claude'un dikkat çeken başlıklarından biri de dosya analizi. Yazıya göre Claude, tek bir görüşmede 20 dosyaya kadar yükleme yapılmasına izin veriyor. Her dosya için 30 MB sınırı bulunuyor.
Bu yapı, birden fazla PDF, Word belgesi, tablo, kod dosyası ve görselin aynı konuşmada birlikte analiz edilmesini sağlıyor.
Öne çıkan dosya özellikleri şöyle:
- Tek görüşmede 20 dosyaya kadar yükleme
- Dosya başına 30 MB sınırı
- PDF, Word, tablo, kod dosyası ve görsel desteği
- Birden fazla belge arasında bağlantı kurabilme
- Çelişki, benzerlik ve ortak içgörüleri çıkarabilme
Claude, özellikle araştırma ağırlıklı işlerde birden fazla kaynağı aynı bağlamda değerlendirme tarafında pratik bir deneyim sunuyor.
PROJELERLE KALICI BİLGİ ALANI OLUŞTURULABİLİYOR
Claude Projects, belirli bir iş ya da girişim için ayrı bir çalışma alanı gibi çalışıyor. Kullanıcı, bir proje oluşturup o projeye ilgili belgeleri yükleyebiliyor.
Bu belgeler; şirket stil rehberi, ürün dokümanı, araştırma notları, kod açıklamaları veya daha önce alınmış kararlar olabilir. Claude, aynı proje içindeki yeni konuşmalarda bu bilgi alanını bağlam olarak kullanabiliyor.
Böylece kullanıcı her seferinde sıfırdan açıklama yapmak zorunda kalmıyor. Projeye özel talimatlar da verilebildiği için Claude'un tonu, odak noktası ve çalışma biçimi projeden projeye değişebiliyor.
ZOR PROBLEMLERDE DÜŞÜNME SÜRECİNİ GÖSTEREBİLİYOR
Medium'daki yazıda Claude'un genişletilmiş düşünme özelliği de öne çıkarılıyor. Bu özellik açıldığında Claude, zor bir problem üzerinde daha yöntemli çalışıyor ve izlediği yolu kullanıcıya gösterebiliyor.
Bu yaklaşım özellikle matematik problemleri, kodlama çalışmaları, karmaşık araştırma soruları ve stratejik kararlar için önemli görülüyor.
Kullanıcı yalnızca son cevabı almak yerine, modelin problemi nasıl parçaladığını, hangi yolları değerlendirdiğini ve nerelerde belirsizlik gördüğünü takip edebiliyor.
EĞİTİM YAKLAŞIMINDA FARKLI BİR GÜVENLİK MODELİ VAR
Yazıda Claude ile ChatGPT arasındaki farklardan biri de eğitim yaklaşımı üzerinden anlatılıyor. ChatGPT'nin insan geri bildirimleriyle pekiştirmeli öğrenme yönteminden yararlandığı, Claude tarafında ise Constitutional AI yaklaşımının öne çıktığı belirtiliyor.
Bu yöntemde Anthropic'in belirlediği ilkelere dayalı bir çerçeve kullanılıyor. Claude'un yanıtlarını bu ilkelere göre değerlendirmeyi öğrenmesi hedefleniyor.
Yazıya göre bu fark, Claude'un bazı konularda daha az filtreli hissedilmesine, bazı konularda ise daha bilinçli ve tutarlı biçimde temkinli davranmasına yol açabiliyor.
KOD YAZARKEN HIZLI GERİ BİLDİRİM SAĞLIYOR
Claude'un son öne çıkan tarafı kod üretimi ve çalıştırma deneyimi. Yazıda, hem Claude'un hem de ChatGPT'nin kod yazabildiği ancak Claude'un canlı önizleme ve hızlı deneme akışıyla farklılaştığı ifade ediliyor.
Kullanıcı JavaScript, HTML ya da veri analizi için Python kodu istediğinde Claude, çıktıyı daha hızlı test edilebilir hale getirebiliyor. Kod çalıştığında hatalar daha erken görülebiliyor ve düzenlemeler daha kısa bir döngü içinde yapılabiliyor.
Yazıya göre bu fark, özellikle prototip geliştirme ve hızlı deneme gerektiren işlerde kullanıcıya zaman kazandırabiliyor.
HANGİ ARACI SEÇMEK İŞ AKIŞINA BAĞLI
Claude'un öne çıkan özellikleri, her kullanıcı için aynı derecede önemli olmayabilir. Büyük belgelerle çalışan, ekip yazışmalarında yapay zeka desteği arayan, canlı prototipler hazırlayan veya proje bazlı kalıcı bağlam isteyen kullanıcılar için Claude daha uygun görünebilir.
ChatGPT'nin ise görsel üretim, web araması, geniş araç ekosistemi ve hafıza özellikleri gibi kendi güçlü tarafları bulunuyor.
Bu nedenle iki araç arasında tek bir kazanan göstermek yerine, kullanım amacına bakmak gerekiyor. Bazı kullanıcılar için biri yeterli olurken, bazı iş akışlarında iki aracı birlikte kullanmak daha mantıklı hale gelebiliyor.