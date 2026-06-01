Claude AI ile yapabileceğiniz bu 8 ilginç şeyi ChatGPT yapamıyor!

Claude Projects, yüklenen belgeleri proje bazlı saklayarak yeni konuşmalarda aynı bağlamın yeniden kullanılmasını sağlıyor. SLACK İÇİNDE EKİP ARKADAŞI GİBİ KULLANILABİLİYOR Claude'un bir diğer farkı Slack entegrasyonu. Claude, Slack çalışma alanına eklenebiliyor ve burada bir ekip arkadaşı gibi kullanılabiliyor. Kullanıcılar Claude'a doğrudan mesaj atabiliyor, onu konuşma başlıklarında etiketleyebiliyor veya devam eden sohbeti bölmeden yardımcı panel üzerinden destek alabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde Claude, Slack'teki konuşma bağlamını okuyabiliyor, yanıt taslakları hazırlayabiliyor ve ekip konuşmalarından aksiyon maddeleri çıkarabiliyor. Yazıda, bu erişimin kullanıcının yetkili olduğu kanal ve dosyalarla sınırlı olduğu da vurgulanıyor.

TEK GÖRÜŞMEDE ÇOK SAYIDA DOSYA ANALİZ EDEBİLİYOR Claude'un dikkat çeken başlıklarından biri de dosya analizi. Yazıya göre Claude, tek bir görüşmede 20 dosyaya kadar yükleme yapılmasına izin veriyor. Her dosya için 30 MB sınırı bulunuyor. Bu yapı, birden fazla PDF, Word belgesi, tablo, kod dosyası ve görselin aynı konuşmada birlikte analiz edilmesini sağlıyor. Öne çıkan dosya özellikleri şöyle: Tek görüşmede 20 dosyaya kadar yükleme

Dosya başına 30 MB sınırı

PDF, Word, tablo, kod dosyası ve görsel desteği

Birden fazla belge arasında bağlantı kurabilme

Çelişki, benzerlik ve ortak içgörüleri çıkarabilme Claude, özellikle araştırma ağırlıklı işlerde birden fazla kaynağı aynı bağlamda değerlendirme tarafında pratik bir deneyim sunuyor.

PROJELERLE KALICI BİLGİ ALANI OLUŞTURULABİLİYOR Claude Projects, belirli bir iş ya da girişim için ayrı bir çalışma alanı gibi çalışıyor. Kullanıcı, bir proje oluşturup o projeye ilgili belgeleri yükleyebiliyor. Bu belgeler; şirket stil rehberi, ürün dokümanı, araştırma notları, kod açıklamaları veya daha önce alınmış kararlar olabilir. Claude, aynı proje içindeki yeni konuşmalarda bu bilgi alanını bağlam olarak kullanabiliyor. Böylece kullanıcı her seferinde sıfırdan açıklama yapmak zorunda kalmıyor. Projeye özel talimatlar da verilebildiği için Claude'un tonu, odak noktası ve çalışma biçimi projeden projeye değişebiliyor. ZOR PROBLEMLERDE DÜŞÜNME SÜRECİNİ GÖSTEREBİLİYOR Medium'daki yazıda Claude'un genişletilmiş düşünme özelliği de öne çıkarılıyor. Bu özellik açıldığında Claude, zor bir problem üzerinde daha yöntemli çalışıyor ve izlediği yolu kullanıcıya gösterebiliyor. Bu yaklaşım özellikle matematik problemleri, kodlama çalışmaları, karmaşık araştırma soruları ve stratejik kararlar için önemli görülüyor. Kullanıcı yalnızca son cevabı almak yerine, modelin problemi nasıl parçaladığını, hangi yolları değerlendirdiğini ve nerelerde belirsizlik gördüğünü takip edebiliyor.

EĞİTİM YAKLAŞIMINDA FARKLI BİR GÜVENLİK MODELİ VAR Yazıda Claude ile ChatGPT arasındaki farklardan biri de eğitim yaklaşımı üzerinden anlatılıyor. ChatGPT'nin insan geri bildirimleriyle pekiştirmeli öğrenme yönteminden yararlandığı, Claude tarafında ise Constitutional AI yaklaşımının öne çıktığı belirtiliyor. Bu yöntemde Anthropic'in belirlediği ilkelere dayalı bir çerçeve kullanılıyor. Claude'un yanıtlarını bu ilkelere göre değerlendirmeyi öğrenmesi hedefleniyor. Yazıya göre bu fark, Claude'un bazı konularda daha az filtreli hissedilmesine, bazı konularda ise daha bilinçli ve tutarlı biçimde temkinli davranmasına yol açabiliyor.