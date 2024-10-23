PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Yapay zekadan ekonomiye 20 trilyon dolarlık katkı

Bağımsız araştırma şirketi AGS Global tarafından 144 üst düzey yönetici ile yapılan ‘Şirketlerde Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği’ başlıklı araştırma, yapay zekaya yaklaşıma yönelik güncel ve çarpıcı veriler içeriyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Yapay zekadan ekonomiye 20 trilyon dolarlık katkı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapay zeka demoları çok cazip olsa da kişiye ya da kuruma özel yapay zeka çözümü geliştirmek zorlu bir yolcuğu gözden geçirmemek zorunda olduğumuzu gösteriyor. Her kurum yapay zeka çözümünü kullanmadan önce kurum iş süreçlerini gözden geçirmek zorunda. AGS Global tarafından Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden 144 üst düzey profesyonel yönetici ile yapılan "Şirketlerde Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" başlıklı araştırmadan çarpıcı başlıklar öne çıkıyor. 20'nci yüzyılın başlarında hayatımıza giren yapay zekanın 2030'a kadar küresel ekonomiye 19.9 trilyon dolar değerinde katkı sağlaması bekleniyor.

PAZARLAMA BİRİMLERİ İLGİ GÖSTERİYOR
Katılımcılara "yapay zekayı ne kadar anladıkları" sorulduğunda 5 üzerinden 4.42 gibi vurucu bir sayı öne çıkarken, profesyonellerin yüzde 86.3'ü daha önce ChatGPT ya da Gemini gibi yapay zeka araçlarından faydalandıklarını söylüyor. Sıra şirketlerde yapay zeka kullanımına geldiğinde ise yüzde 69.4'ü şirketlerinde yapay zekayı kullandıklarını, yüzde 25'I ise kullanmadıklarını ifade ediyor. Şirketlerinde yapay zeka kullanılan katılımcılar, yapay zekaya en çok pazarlama birimlerinin (yüzde 79.6) ilgi gösterdiğini söylerken; onu çok gerilerden stratejik planlama (yüzde 26.9) ve satış (yüzde 26.9) departmanları izliyor. İK (yüzde 11.5) ve üretim (yüzde 7.7) yapay zekadan en az faydalanılan departmanlar.

VERİMLİLİK ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜKSEK
Yapay zekadan faydalananlara şirketleri adına kazanımları sorulduğunda; verimlilik artışı (yüzde 73.1) ve yaratıcılık artışı (yüzde 61.5) en çok öne çıkan başlıklar. Diğer yandan, yeni ürün ve hizmet geliştirme (yüzde 11.5) en az vurgulanan husus. Katılımcılara, şirketlerinde yapay zekanın hangi alana daha çok destek olabileceği sorulduğunda ise yine pazarlama (yüzde 55.6) ve bilgi sistemleri (yüzde 33.3) öne çıkıyor. Stratejik planlama ise yüzde 30.6 ile takipçi alan konumunda. Siber riskler (yüzde 11.1) ve İK (yüzde 8.3) şirketlerin önde gelen karar alıcıları tarafından henüz yapay zekanın gelişimi için faydalı alanlar olarak görülmüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Başkan Erdoğan tarihi BRICS Zirvesi için Kazan’a gidiyor! Türkiye BRICS’e üye olacak mı? İşte masadaki konular...
Türk Telekom
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
CANLI | Saldırıların ardı arkası kesilmiyor! İsrail ordusu Nasrallah’ın halefi Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğünü duyurdu
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
SON DAKİKA