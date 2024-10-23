Yapay zekadan ekonomiye 20 trilyon dolarlık katkı

Yapay zeka demoları çok cazip olsa da kişiye ya da kuruma özel yapay zeka çözümü geliştirmek zorlu bir yolcuğu gözden geçirmemek zorunda olduğumuzu gösteriyor. Her kurum yapay zeka çözümünü kullanmadan önce kurum iş süreçlerini gözden geçirmek zorunda. AGS Global tarafından Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden 144 üst düzey profesyonel yönetici ile yapılan "Şirketlerde Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" başlıklı araştırmadan çarpıcı başlıklar öne çıkıyor. 20'nci yüzyılın başlarında hayatımıza giren yapay zekanın 2030'a kadar küresel ekonomiye 19.9 trilyon dolar değerinde katkı sağlaması bekleniyor.

PAZARLAMA BİRİMLERİ İLGİ GÖSTERİYOR

Katılımcılara "yapay zekayı ne kadar anladıkları" sorulduğunda 5 üzerinden 4.42 gibi vurucu bir sayı öne çıkarken, profesyonellerin yüzde 86.3'ü daha önce ChatGPT ya da Gemini gibi yapay zeka araçlarından faydalandıklarını söylüyor. Sıra şirketlerde yapay zeka kullanımına geldiğinde ise yüzde 69.4'ü şirketlerinde yapay zekayı kullandıklarını, yüzde 25'I ise kullanmadıklarını ifade ediyor. Şirketlerinde yapay zeka kullanılan katılımcılar, yapay zekaya en çok pazarlama birimlerinin (yüzde 79.6) ilgi gösterdiğini söylerken; onu çok gerilerden stratejik planlama (yüzde 26.9) ve satış (yüzde 26.9) departmanları izliyor. İK (yüzde 11.5) ve üretim (yüzde 7.7) yapay zekadan en az faydalanılan departmanlar.

VERİMLİLİK ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜKSEK

Yapay zekadan faydalananlara şirketleri adına kazanımları sorulduğunda; verimlilik artışı (yüzde 73.1) ve yaratıcılık artışı (yüzde 61.5) en çok öne çıkan başlıklar. Diğer yandan, yeni ürün ve hizmet geliştirme (yüzde 11.5) en az vurgulanan husus. Katılımcılara, şirketlerinde yapay zekanın hangi alana daha çok destek olabileceği sorulduğunda ise yine pazarlama (yüzde 55.6) ve bilgi sistemleri (yüzde 33.3) öne çıkıyor. Stratejik planlama ise yüzde 30.6 ile takipçi alan konumunda. Siber riskler (yüzde 11.1) ve İK (yüzde 8.3) şirketlerin önde gelen karar alıcıları tarafından henüz yapay zekanın gelişimi için faydalı alanlar olarak görülmüyor.