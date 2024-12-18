Yapay zeka iş kazalarına "dur" diyecek

Yapay zeka, iş kazalarını önlemede büyük bir dönüşüm yaratıyor. Özellikle bilgisayarla görme, IoT ve makine öğrenimi gibi teknolojiler, riskleri proaktif bir şekilde tespit ederek çalışan güvenliğini artırıyor. Türkiye'den çıkan Intenseye gibi girişimler, küresel arenada önemli bir yere sahip olurken, dünya genelinde de bu alanda büyüme devam ediyor. Bu startuplar ve teknolojiler, tehlikeli çalışma ortamlarında güvenliği artırarak hem maliyetleri azaltıyor hem de insan hayatını korumaya katkı sağlıyor. Yapay zekanın iş kazalarını önlemedeki temel teknolojilerini 4 ayrı bölüme ayırmak mümkün. Büyük veri setleri analiz edilerek riskli süreçler ve tekrarlayan kazalar öngörülüyor. Algoritmalar, geçmiş kazaları analiz ederek olası risk senaryolarını belirliyor. Örneğin; bir fabrikada makinelerin sensör verileri analiz edilerek aşınma veya arıza ihtimali belirlenebiliyor.

BİLGİSAYARLARIN GÖZÜ OLUYOR

Kameralar ve yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri sayesinde çalışanların hareketleri, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı ve tehlikeli bölgelerdeki durumları takip ediliyor. İşçilerin kask takıp takmadığını otomatik olarak tespit eden sistemler. Akıllı sensörler, sıcaklık, gaz sızıntısı, gürültü seviyesi ve titreşim gibi faktörleri anlık olarak ölçüyor ve tehlike durumlarında uyarı sistemleri devreye giriyor. İnşaat sahalarında işçilerin konum ve hareket verilerini analiz eden IoT cihazları yardımcı oluyor. Doğal dil işleme (NLP) ve ses tanıma teknolojileri de etkili oluyor. Çalışanların sözlü iletişimlerinden veya raporlarından güvenlik sorunları tespit edilebiliyor. Örneğin; işçilerden gelen şikâyet ve bildirimleri analiz ederek güvenlik riski haritaları oluşturmak. Tehlikeli işlerin robotlar tarafından yapılması kazaları önlüyor. Madencilikte patlama riski olan bölgelerde otonom robotlar kullanmak. Gerçek iş sahasının dijital bir kopyası oluşturularak simülasyonlar üzerinden riskli süreçler test edilebiliyor.

VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR



Teknolojinin hızla ilerlediği dünyada, yapay zeka iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli çözümler sunuyor. Günümüz işletmelerinin en önemli önceliklerinden biri olan çalışan güvenliği, yapay zekanın büyük veri analitiği ve görüntü tanıma yetenekleriyle artık daha etkin bir şekilde sağlanabiliyor. İşletmelerin operasyonel süreçlerini daha verimli ve güvenli hale getirmek için geliştirilen projeler arasında öne çıkan Task360, iş kazalarını önlemeyi ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Task360 Kurucusu Berkhan Esmer; "Task360 projesinde sistem, iş emirlerini otomatik olarak önceliklendirir ve hangi görevin hangi çalışana atanması gerektiğine karar verir. Bu sayede insan hataları minimuma inerken, işletme verimliliği önemli ölçüde artar" diyor.