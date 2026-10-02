Yapay zeka kullanımındaki hızlı artış yalnızca bireylerle sınırlı kalmadı. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını bildiren girişimlerin oranı da 2025'teki yüzde 7,5 seviyesinden bu yıl yüzde 14'e çıktı. Özellikle büyük işletmelerde yapay zeka kullanımının daha yüksek seviyelere ulaştığı görüldü.

Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımı bir yılda yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya çıktı. (Foto: Takvim foto arşivi)

YAPAY ZEKAYI EN ÇOK GENÇLER KULLANIYOR

Üretken yapay zeka kullandığını belirten bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken 2026'da yüzde 37,6 olarak kaydedildi.

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkeklerin yüzde 37,2'sinin, kadınların ise yüzde 38,1'inin yapay zeka kullandığı belirlendi.

Yaş gruplarına bakıldığında yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu grup yüzde 64,9 ile 16-24 yaş arasındaki bireyler oldu. Bu grubu yüzde 55,7 ile 25-34 yaş grubu ve yüzde 38,1 ile 35-44 yaş grubu takip etti.

Yapay zekayı en fazla 16-24 yaş grubundakiler kullanıyor. (Foto: AA)

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE KULLANIM DA ARTTI

Yapay zeka kullanımında eğitim düzeyi ile kullanım oranı arasında belirgin bir farklılık ortaya çıktı.

En yüksek kullanım oranı yüzde 62,7 ile yükseköğretim mezunlarında görüldü. Yükseköğretim mezunlarını yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunları izledi.

İlköğretim veya ortaokul mezunlarında yapay zeka kullanım oranı yüzde 35,5 olurken, ilkokul mezunlarında bu oran yüzde 8,5 olarak hesaplandı.

Kadınların yapay zeka kullanım oranı yüzde 38,1 ile erkekleri geride bıraktı. (Foto: Takvim foto arşivi)

YAPAY ZEKA EN ÇOK ÖZEL AMAÇLARLA KULLANILIYOR

Yapay zeka kullanan bireylerin kullanım amaçları da araştırmada yer aldı.

Buna göre bireylerin yüzde 86,4'ü yapay zekayı özel amaçlarla kullandığını belirtti. Mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 37,3, örgün eğitim amacıyla kullanım oranı ise yüzde 32,6 oldu.

Kullanım amaçlarında cinsiyete göre de farklılıklar görüldü. Erkeklerde özel amaçlı kullanım yüzde 86, mesleki amaçlı kullanım yüzde 43,2 ve örgün eğitim amaçlı kullanım yüzde 29,1 olarak belirlendi.

Kadınlarda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 86,8, yüzde 31,2 ve yüzde 36,1 olarak kaydedildi.

Yükseköğretim mezunlarında yapay zeka kullanımı yüzde 62,7'ye ulaştı. (Foto: Takvim foto arşivi)

GİRİŞİMLERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI YÜZDE 14'E YÜKSELDİ

Girişimlerin yapay zeka kullanımında da önemli bir artış yaşandı. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı 2025'te yüzde 7,5 iken 2026'da yüzde 14'e çıktı.

Söz konusu oran 2021'de yalnızca yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Çalışan sayısına göre incelendiğinde yapay zeka kullanımının işletmenin büyüklüğüyle birlikte arttığı görüldü.

10-49 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 12,8'i yapay zeka kullanırken, bu oran 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17'ye yükseldi. 250 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerde ise yapay zeka kullanım oranı yüzde 37,1 olarak hesaplandı.

2021 yılında bu oranlar 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 9,6 seviyesindeydi.

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4'ü bu teknolojiden özel amaçlarla yararlanıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

YAPAY ZEKADA İLK SIRADA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ VAR

Ekonomik faaliyet grupları açısından değerlendirildiğinde yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu alan yüzde 63,7 ile "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" faaliyetleri oldu.

Bu alanı yüzde 57,1 ile "yayımcılık, radyo-TV ve içerik" faaliyetinde bulunan girişimler takip etti.

"Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetini yürüten girişimlerde ise yapay zeka kullanım oranı yüzde 32,4 olarak belirlendi.

Bireylerin yüzde 37,3'ü yapay zekayı mesleki amaçlarla kullanıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

GİRİŞİMLER YAPAY ZEKAYI EN FAZLA PAZARLAMADA KULLANIYOR

Yapay zeka kullanan girişimlerin kullanım amaçları arasında pazarlama ve satış öne çıktı.

Girişimlerin yüzde 51'i yapay zeka yazılım veya sistemlerini pazarlama ya da satış amacıyla kullandığını bildirdi.

Bunu yüzde 46,3 ile araştırma ve geliştirme veya yenilik faaliyetleri amacıyla kullanım izledi. Üretim veya hizmet süreçlerinde yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 43,4 oldu.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zeka kullanan girişimlerin bu teknolojileri nasıl edindiği de araştırmada incelendi.

Girişimlerin yüzde 67,8'i açık kaynaklı yazılımları kullandığını bildirdi. Kapalı kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli olarak kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 49,1 oldu.

Yapay zeka yazılım veya sistemlerini girişim için harici sağlayıcılara geliştirten işletmelerin oranı yüzde 46,5 olarak hesaplandı.

Söz konusu teknolojileri kendi çalışanları tarafından geliştiren girişimlerin oranı ise yüzde 32,1 oldu.

Türkiye'de yapay zeka kullanan girişimlerin oranı yüzde 14'e yükseldi. (Foto: Takvim foto arşivi)

YAPAY ZEKA KULLANAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 16,6'SI KİŞİSEL VERİ İŞLİYOR

Yapay zeka kullanımının kişisel verilerle ilişkisi de araştırmada yer aldı.

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin yüzde 16,6'sı, bu teknolojiler aracılığıyla bireylere ilişkin cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgileri, satın alma kayıtları veya yüz görüntüleri gibi kişisel verileri işlediğini beyan etti.

Çalışan sayısına göre bu oran 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 16,9, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 15,3 ve 250 veya daha fazla çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 17 olarak hesaplandı.

YAPAY ZEKA KULLANMAYI DÜŞÜNEN GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 8,3

Henüz herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmayan ancak gelecekte kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin oranı yüzde 8,3 oldu.

Çalışan sayısına göre bakıldığında bu oran 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,2 ve 250 veya daha fazla çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti.

Yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu sektör yüzde 63,7 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim oldu. (Foto: Takvim foto arşivi)

YAPAY ZEKANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL UZMANLIK EKSİKLİĞİ

Yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlere, bu teknolojileri neden kullanmadıkları da soruldu.

En önemli neden yüzde 72,3 ile girişimde yapay zeka konusunda ilgili uzmanlığın bulunmaması oldu.

İkinci sırada yüzde 66,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan bir zarar meydana gelmesi durumunda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin hukuki belirsizlikler yer aldı.

Üçüncü önemli neden ise yüzde 65,4 ile veri koruma ve gizliliğin ihlal edilmesine yönelik endişeler oldu.

Yapay zeka kullanan girişimlerin yüzde 67,8'i açık kaynaklı yazılımlardan yararlanıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ARAŞTIRMA 16-74 YAŞ GRUBUNU VE 10+ ÇALIŞANLI GİRİŞİMLERİ KAPSIYOR

TÜİK'in "Yapay Zeka İstatistikleri" bülteni, yapay zeka teknolojilerinin bireyler ve girişimler tarafından kullanımını ortaya koymak ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek amacıyla hazırlandı.

Bültendeki bireylere ilişkin veriler "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarına dayanıyor ve 16-74 yaş grubundaki bireyleri kapsıyor.

Girişimlere ilişkin sonuçlar ise "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" verilerinden elde edildi. Bu kapsamda yalnızca 10 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimler değerlendirildi.