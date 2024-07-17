Yapay zeka fırtınası kurumları ve çalışanlarını değiştirecek

İşletmeler, milyonlarca dolarlık bütçeler ve iş gücü tahsisleri ile yapay zeka kullanımlarına öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 83 olan oran yüzde 87'ye yükselirken, her 10 şirketten 9'u halihazırda üretken yapay zeka teknolojisini kullanıyor veya bunun pilot uygulamasını yapıyor. Üretken yapay zeka, görevlerin yaklaşık yüzde 75'inde veya daha fazlasında beklentileri karşılıyor veya aşıyor. Türk şirketleri yapay zekayı giderek daha fazla entegre ediyor ve çeşitli sektörlerde önemli bir büyüme gözlemleniyor. Bain & Company'nin sektörler arası özel Üretken Yapay Zeka Araştırması, her 10 şirketten neredeyse 9'unun yapay zekayı uygulamaya soktuğunu veya şu anda pilot olarak kullandığını, tüm kullanım durumlarında da yapay zekanın hızla daha fazla benimsenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

ORTALAMA 5 MİLYON $ BÜTÇE

Bain'in analizi, işletmelerin üretken yapay zeka kullanımına yönelik harcamalarının ve diğer taahhütlerinin çok hızlı bir şekilde arttığının altını çiziyor. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 60'ından fazlası yapay zekayı bu yıl ve gelecek yıl önceliklerinin arasında ilk üçe koyarken, yüzde 87'si önümüzdeki üç ila dört yıl önceliklerinin arasında ilk beşte sıralıyor. Araştırma, şirketlerin üretken yapay zeka faaliyetleri ve teknoloji altyapısı için halihazırda yılda ortalama 5 milyon dolar bütçe ayırdığını gösteriyor.

Bu ortalama rakam en büyük şirketlerin yüzde 20'si için yılda 50 milyon doları buluyor. Üretken yapay zeka entegrasyonundaki artışın Türkiye'deki şirketler açısından da önemine dikkat çeken Bain & Türkiye Ortağı Armando Guastella, şu görüşleri dile getirdi: "Bain çalışmasında vurgulanan eğilimler ile uyumlu bir biçimde, Türk şirketleri yapay zekayı giderek daha fazla entegre ediyor ve çeşitli sektörlerde önemli büyüme gözlemleniyor. Türk şirketleriyle yapılan araştırmaya göre, 2023 itibariyle, endüstriyel üretim firmalarının yaklaşık dörtte biri ve hizmet sektörü işletmelerinin yaklaşık beşte biri, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama uygulamalarında yapay zekayı kullandıklarını belirtiyor. Küresel trendlere benzer şekilde, Türk işletmeleri de veri yeterliliği ve mevzuata uyumlulukla ilgili zorluklarla karşılaşıyor. Şirketler yapay zeka teknolojilerinin hızla benimsenmesinin operasyonel verimliliği ve müşteri bağlılığını artırdığını bildiriyor. Bu olumlu görünüm, iyimser beklentilerle birleştiğinde, gelecekte Türkiye'nin yapay zeka ortamındaki gelişmeler için umut verici bir yol haritası oluşturuyor."



RUTİN İŞLERDEKİ YÜKE ÇÖZÜM

Yetenek şirketi Randstad, 2024 Yetenek Trendleri raporunu yayınladı. Rapora göre; önümüzdeki dönemde yapay zeka alanındaki gelişmeler, kurumlarda yeteneğin işlenme biçimini etkileyecek.

Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, İK yöneticilerinin rutin iş yükünü üretken yapay zeka uygulamalarına aktararak, yetenek geliştirmeye daha fazla odaklanabileceklerini ifade etti. Rapor iş dünyasındaki değişimin, salgından bu yana hızlandığını ortaya koyuyor. Son dönemde ortaya çıkan ve mevcut trendlerin birçoğu hızla değişime uğrarken, iş hayatına bakış açısı ve iş yapma şekilleri de yenileniyor. Çalışma hayatında esneklik beklentisi, mevcut yetenek arzının güncel taleple örtüşmemesi ve birden fazla kuşağı içinde barındıran iş ortamları, şimdi de yapay zekanın üretken ve diğer formları nedeniyle dönüşüme uğruyor. Tüm bu faktörler iş hayatının ve yetenek yönetiminin geleceği yazılırken; yeni fikirlere, yeni düşünce şekillerine ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor.



TEKNOLOJİ BAĞLILIĞI ARTIYOR

Bain'in analizi, şirketlerin söz konusu teknoloji üzerinde çalışan ekiplerini büyütmeleri bakımından teknolojiye olan bağlılıklarının hızla arttığını gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, üretken yapay zekanın potansiyelini değerlendirmek ve rekabet avantajlarını yakalamak için yarışırken; analiz, yöneticilerin yapay zeka olanaklarıyla bağlantılı iş hedefleri olarak verimliliği-üretkenliği artırmanın yanı sıra gelirlerdeki artışlara odaklandıklarını gösteriyor. Her iki hedef de çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 68'i tarafından ilk üç sırada gösteriliyor.