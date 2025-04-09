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Yapay zeka destekli fotoğrafta yeni dönem!

Akıllı telefonda yapay zeka destekli fotoğraf ve video desteği her gün yeni bir yetenekle karşımıza çıkıyor. Üstelik sadece amiral gemisi telefonlar değil, giriş seviyesi cihazlar bile yapay zeka yeteneğiyle donatılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Yapay zeka destekli fotoğrafta yeni dönem!

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Akıllı telefonlar artık sadece iletişim aracı değil; günlük yaşamın her anına eşlik eden, anılarımızı yakalayan, içerik ürettiğimiz ve işlerimizi yönettiğimiz bir merkez haline geldi. Xiaomi, bu anlayışla geliştirdiği Redmi Note 14 Serisi ile kullanıcıların hayatına dokunacak bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni seri, yapay zeka destekli kamera sistemleriyle öne çıkıyor. Çok iyi bir kare çekmek isterken önünüze çıkan bir direk ya da bir nesne kusursuz görüntü elde etmenizi engelliyor. Şimdi tüm bunlardan kolayca kurtulmanız mümkün. Özellikle Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Note 14 Pro 5G modelleri, 200MP çözünürlüklü profesyonel düzeyde kameraları ve optik görüntü sabitleme özelliğiyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart sunuyor.

UZAKLAR YAKIN OLUYOR
Büyükada'dan Heybeliada'ya bakarken tepedeki Türk bayrağını dalgalanırken çekmek zor değil. Üstelik yapay zeka (AI) yetenekleriyle daha etkileyici sonuç elde ediliyor. Kullanıcılar, 2x ve 4x kayıpsız zoom, hatta 30x dijital yakınlaştırma ile detayları kaybetmeden uzaktaki nesnelere bile odaklanabiliyor. Üstelik serinin tüm modelleri yapay zekayla geliştirilen fotoğraf düzenleme özelliklerine sahip. "AI Image Expansion" ile arka planı büyütmek, "AI Erase Pro" ile istenmeyen objeleri silmek artık bir dokunuş uzağınızda. Özçekim tutkunları için ise 20MP'den başlayan ön kameralar ve 32MP ön kameraya sahip Note 14 Pro, etkileyici netlik ve geniş açılı çekim imkânı sağlıyor.

DARBELERE KARŞI DAYINIKLI
REDMI Note 14 Pro+ 5G modeli, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması ve enerji emici yapı malzemeleri ile zorlu koşullara meydan okuyor. Seride yer alan diğer modeller de IP54'ten IP64'e kadar farklı dayanıklılık dereceleriyle günlük kullanımda güven veriyor. Ayrıca tüm modellerde yağmurlu ya da yağlı yüzeylerde bile doğru dokunmatik yanıt sunan optimize ekran teknolojisi bulunuyor. Redmi Note 14 Pro+ 5G, 4nm mimarili Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi ve 120W HyperCharge teknolojisine sahip 5110mAh pili ile öne çıkıyor. Sadece birkaç dakika içinde tam dolan pil, tüm gün boyunca kullanım imkanı sunuyor.

UZUN PİL ÖMRÜ, GÖZ KORUYAN EKRAN
Özellikle Note 14 Pro+ 5G ve Note 14 Pro 5G'nin 1.5K çözünürlüklü ve 3000 nit parlaklığa ulaşabilen ekranları, açık havada bile net görüntüler sağlıyor. Diğer modellerde MediaTek Dimensity 7300- Ultra ve Helio G100-Ultra işlemciler yer alıyor. Bu çipler, oyun, video ve çoklu görevlerde sorunsuz performans sunarken, 5500mAh'ye varan bataryalarla kesintisiz bir gün vadediyor. Üstelik pil ömrünü uzatan akıllı şarj ve eskime tahmini gibi özellikler sayesinde cihazlar uzun vadede de performansını koruyor.

120Hz yenileme hızına sahip ekranlar, sosyal medya akışlarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor. TÜV Rheinland onaylı Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz ve Sirkadiyen Dostu ekran teknolojileri ile göz sağlığı da unutulmamış. Uzun saatler süren kullanımlarda bile gözleriniz yorgun düşmüyor. Seride, Google'ın yapay zeka destekli asistanı Gemini tüm modellerde yer alıyor. Ayrıca Circle to Search özelliği sayesinde kullanıcılar ekran üzerindeki içerikleri daire içine alarak hızlıca arama yapabiliyor. Bu da özellikle bilgiye ulaşmak istediğinizde büyük kolaylık sağlıyor.

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