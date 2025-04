Siber güvenlik için telekom altyapısına dikkat

Güvenlık tehditlerinin bir numaralı hedefleri arasında telekom altyapıları geliyor. Telekom şirketleri bu yüzden çok ciddi önlem almak ve işbirliği yapmak zorunda.



Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde, 250'yi aşkın alanında uzman mühendisiyle, küresel standartlarda 7/24 hizmet veren Türk Telekom, Türkiye'nin verisini koruma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 7 bin müşteriye 50'den fazla siber güvenlik hizmeti sunan Türk Telekom, kapsamlı denetimlerin ardından dünya standartlarında sunduğu güvenlik çözümleri ile FIRST üyeliğine kabul edildi.



Dünya çapında siber güvenlik olaylarına müdahale ve güvenlik ekiplerini bir araya getiren FIRST topluluğuna tam akredite olarak katılan Türk Telekom'un siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliği uluslararası çapta tescillenmiş oldu.



FIRST dünya çapında hükümet, ticaret ve eğitim kuruluşlarından siber olay müdahale ekiplerini bir araya getirerek olaylara daha hızlı, etkili ve koordineli yanıt verilmesini sağlamak amacıyla 1990 yılında kurulmuş. Bugün Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya'dan 700'den fazla üyeye sahip olan FIRST, olay müdahale ekiplerinin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını, birlikte hareket etmelerini ve güvenilir bir küresel güvenlik ağı oluşturmalarını teşvik etmekte.