Yapay zeka asistanı Gemini Spark geliyor: Google aramaları tamamen değişecek

Gemini 3.5 Flash modeli, dört kat daha hızlı çalışacak şekilde tanıtıldı.

Google, arama motorunu klasik bağlantı listesinin ötesine taşıyacak yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. Şirket artık kullanıcı adına işlem yapabilen, haberleri takip eden ve rezervasyon oluşturabilen bir dijital asistan modeli üzerinde ilerliyor.

GOOGLE ARAMA MOTORU SOHBET ASİSTANINA DÖNÜŞÜYOR

Google'ın tanıttığı yeni sistem yalnızca arama yapmayacak. Kullanıcı adına haber akışlarını takip edebilecek, etkinlik rezervasyonları oluşturabilecek ve alışveriş listelerini yönetebilecek.

Şirketin açıklamasına göre yaz aylarından itibaren ABD'deki kullanıcılar için arama motoruna sürekli çalışan yapay zeka ajanları entegre edilecek. Böylece kullanıcılar tek tek arama yapmak yerine, devam eden bir sohbet akışı içinde işlem gerçekleştirebilecek.

Google ayrıca arama çubuğunun da genişletileceğini duyurdu. Yeni yapı, kullanıcıların daha uzun ve karmaşık sorular yöneltebilmesine imkan tanıyacak.

Pichai, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aramanın artık tek tek sorgulardan çok devam eden bir konuşmaya dönüşmesini seviyorum."