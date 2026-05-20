Yapay zeka asistanı Gemini Spark geliyor: Google aramaları tamamen değişecek
Google yıllık geliştirici konferansında yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash ve kişisel asistanı Gemini Spark’ı duyurdu. Arama motorunu sürekli çalışan bir sohbet asistanına dönüştürecek yeni sistemle birlikte internette arama yapma alışkanlıkları tamamen değişiyor. Peki Google Gemini Spark nedir, ne zaman çıkacak? İşte yeni yapay zeka özellikleri ve detaylar.
- Google, arama motorunu yapay zeka özellikleriyle geliştireceğini duyurdu.
- Gemini Spark isimli yeni yapay zeka aracı, ABD'de belirli abonelere sunulacak.
- Yeni sistem, kullanıcı adına haber takibi ve rezervasyon yapabilecek.
- Google, arama motorunun son 25 yılın en büyük değişimini yaşadığını belirtti.
- Gemini 3.5 Flash modeli, dört kat daha hızlı çalışacak şekilde tanıtıldı.
Google, arama motorunu klasik bağlantı listesinin ötesine taşıyacak yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. Şirket artık kullanıcı adına işlem yapabilen, haberleri takip eden ve rezervasyon oluşturabilen bir dijital asistan modeli üzerinde ilerliyor.
Kaliforniya'da düzenlenen yıllık geliştirici konferansında konuşan Google CEO'su Sundar Pichai, "Gemini Spark" isimli yeni kişisel yapay zeka aracısının gelecek haftadan itibaren ABD'de belirli abonelere sunulacağını açıkladı.
GOOGLE ARAMA MOTORU SOHBET ASİSTANINA DÖNÜŞÜYOR
Google'ın tanıttığı yeni sistem yalnızca arama yapmayacak. Kullanıcı adına haber akışlarını takip edebilecek, etkinlik rezervasyonları oluşturabilecek ve alışveriş listelerini yönetebilecek.
Şirketin açıklamasına göre yaz aylarından itibaren ABD'deki kullanıcılar için arama motoruna sürekli çalışan yapay zeka ajanları entegre edilecek. Böylece kullanıcılar tek tek arama yapmak yerine, devam eden bir sohbet akışı içinde işlem gerçekleştirebilecek.
Google ayrıca arama çubuğunun da genişletileceğini duyurdu. Yeni yapı, kullanıcıların daha uzun ve karmaşık sorular yöneltebilmesine imkan tanıyacak.
Pichai, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aramanın artık tek tek sorgulardan çok devam eden bir konuşmaya dönüşmesini seviyorum."
"SON 25 YILIN EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ"
Google, yeni dönüşümü arama motorunun son 25 yıldaki en büyük değişikliği olarak tanımlıyor. Şirketin hedefi, kullanıcıların internet siteleri arasında dolaşmak yerine işlemlerini doğrudan Google ekosistemi içinde tamamlaması.
Bu yaklaşım, özellikle yapay zeka destekli sohbet sistemlerinin yükselişiyle birlikte hız kazandı. Google son yıllarda OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ile rekabetini artırmış durumda.
Şirket, Gemini uygulamasının aylık kullanıcı sayısının 900 milyona ulaştığını açıkladı. Yapay zeka destekli "AI Mode" arama özelliğinin ise dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kullanıcıya yaklaştığı belirtildi.
GEMİNİ 3.5 FLASH DUYURULDU
Konferansta dikkat çeken bir diğer gelişme ise yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash oldu.
Google, modelin rakip sistemlere kıyasla dört kat daha hızlı çalıştığını ve benzer performans sunduğunu öne sürdü. Daha gelişmiş sürüm olan "Gemini 3.5 Pro"nun ise gelecek ay yayınlanması bekleniyor.
Etkinlikte ayrıca Google ile OpenAI arasındaki iş birliği de öne çıktı. Buna göre OpenAI, yapay zeka ile üretilen görsellere görünmez filigran ekleyen Google aracı "SynthID"yi kullanacak.
Şirketler bu sistemle sahte ve manipüle edilmiş içeriklerin yayılmasını azaltmayı hedefliyor.
YAYINCILAR VE HABER SİTELERİ ENDİŞELİ
Google'ın yeni yapay zeka stratejisi teknoloji dünyasında heyecan yaratırken, haber siteleri ve yayıncılar açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sektör temsilcileri, kullanıcıların içerikleri doğrudan Google içinde tüketmesinin dış sitelere yönlenen trafiği azaltabileceğini düşünüyor. Bu durumun reklam gelirlerinde düşüşe yol açabileceği belirtiliyor.
Avrupa'daki büyük yayıncı birlikleri, Google'ın haber içeriklerini ödeme yapmadan yapay zeka özetlerinde kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na şikayette bulundu.
Google'ın hukuki baskıları yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. ABD'de bir mahkeme 2024 yılında şirketin çevrim içi arama pazarında yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmişti. Şirketin bazı faaliyetlerini ayırmaya zorlanabileceği konuşuluyor.