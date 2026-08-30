Yapay zeka aramalarına dikkat! Her cevap doğru olmayabilir

Mayıs 2026'da yayımlanan bir araştırmada, Google'ın yapay zeka özetlerindeki sonuçların yüzde 11'inin verilen alıntılarla desteklenmediği belirlendi. Başka bir araştırmada ise GPT-5'in yanıtlarında güvenilir kaynak kullanımı konusunda da eksiklikler tespit edildi.

ChatGPT ve Gemini gibi araçlar farklı web kaynaklarını tarıyor.

Bu kaynaklar bazen yanlış veya güncel olmayan bilgiler içerebiliyor.

YANLIŞ BİLGİ NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Yapay zeka; soruyu yanlış yorumlayabilir, güncelliğini yitirmiş bir bilgiyi seçebilir veya farklı kaynaklardaki bilgileri hatalı biçimde birleştirebilir. Özellikle internette hakkında sınırlı bilgi bulunan konularda bu risk daha da önemli hale geliyor.

ÖNEMLİ BİLGİLERİ MUTLAKA DOĞRULAYIN

Uzmanlar, yapay zeka tarafından verilen cevapların özellikle sağlık, hukuk, finans, seyahat ve güncel gelişmeler gibi kritik konularda güvenilir ve yetkili kaynaklardan kontrol edilmesini öneriyor.