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Yapay zeka aramalarına dikkat! Her cevap doğru olmayabilir

Yapay zeka destekli web aramaları bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor ancak her yanıt güvenilir olmayabilir. Araştırmalar, yapay zekanın zaman zaman yanlış, güncel olmayan veya kaynaklarla desteklenmeyen bilgiler sunabildiğini gösteriyor. Uzmanlar kritik bilgilerin mutlaka güvenilir kaynaklardan doğrulanmasını öneriyor.

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Yapay zeka aramalarına dikkat! Her cevap doğru olmayabilir

Yapay zeka destekli aramalar, internette bilgi bulma sürecini hızlandırırken kullanıcıya hazır ve kapsamlı yanıtlar sunuyor. Ancak bu kolaylık, verilen her bilginin doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Yapay zeka destekli aramalar bilgiye ulaşmayı hızlandırıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Yapay zeka destekli aramalar bilgiye ulaşmayı hızlandırıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

YAPAY ZEKA WEB ARAMALARINI NASIL YAPIYOR?

ChatGPT ve Gemini gibi araçlar, kullanıcının sorgusunu analiz ederek farklı web kaynaklarını tarıyor ve elde ettikleri bilgileri bir araya getiriyor. Bazı karmaşık sorgular ise daha küçük aramalara bölünerek değerlendiriliyor.

Ancak yapay zekanın verdiği her cevap doğru olmayabilir.Ancak yapay zekanın verdiği her cevap doğru olmayabilir.

KAYNAK GÖSTERİLMESİ DOĞRULUK GARANTİSİ DEĞİL

Popular Science'ın haberine göre yapay zeka yanıtlarında kaynaklara bağlantılar yer alsa da sunulan her bilgi ilgili kaynak tarafından desteklenmeyebiliyor. Bu nedenle yalnızca kaynak gösterilmesine güvenmek yerine, bağlantıdaki bilgilerin gerçekten yanıtı destekleyip desteklemediği kontrol edilmeli.

ChatGPT ve Gemini gibi araçlar farklı web kaynaklarını tarıyor.ChatGPT ve Gemini gibi araçlar farklı web kaynaklarını tarıyor.

ARAŞTIRMALAR ÖNEMLİ RİSKLERE İŞARET EDİYOR

Mayıs 2026'da yayımlanan bir araştırmada, Google'ın yapay zeka özetlerindeki sonuçların yüzde 11'inin verilen alıntılarla desteklenmediği belirlendi. Başka bir araştırmada ise GPT-5'in yanıtlarında güvenilir kaynak kullanımı konusunda da eksiklikler tespit edildi.

Bu kaynaklar bazen yanlış veya güncel olmayan bilgiler içerebiliyor.Bu kaynaklar bazen yanlış veya güncel olmayan bilgiler içerebiliyor.

YANLIŞ BİLGİ NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Yapay zeka; soruyu yanlış yorumlayabilir, güncelliğini yitirmiş bir bilgiyi seçebilir veya farklı kaynaklardaki bilgileri hatalı biçimde birleştirebilir. Özellikle internette hakkında sınırlı bilgi bulunan konularda bu risk daha da önemli hale geliyor.

ÖNEMLİ BİLGİLERİ MUTLAKA DOĞRULAYIN

Uzmanlar, yapay zeka tarafından verilen cevapların özellikle sağlık, hukuk, finans, seyahat ve güncel gelişmeler gibi kritik konularda güvenilir ve yetkili kaynaklardan kontrol edilmesini öneriyor.

Yapay zeka, farklı kaynaklardaki bilgileri hatalı şekilde birleştirebiliyor.Yapay zeka, farklı kaynaklardaki bilgileri hatalı şekilde birleştirebiliyor.

YAPAY ZEKA İLE ARAMA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kaynakları Açın
Yanıttaki kaynakları mutlaka açın.
Kaynağı Doğrulayın
Bilginin kaynağın kendisinde yer alıp almadığını kontrol edin.
Tarihi Kontrol Edin
Tarihi geçmiş bilgileri ayıklayın.
Kaynakları Karşılaştırın
Birden fazla güvenilir kaynaktan karşılaştırma yapın.
Kararları Doğrulayın
Önemli kararları yalnızca yapay zeka yanıtına dayanarak vermeyin.
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