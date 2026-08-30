Yapay zeka aramalarına dikkat! Her cevap doğru olmayabilir
Yapay zeka destekli web aramaları bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor ancak her yanıt güvenilir olmayabilir. Araştırmalar, yapay zekanın zaman zaman yanlış, güncel olmayan veya kaynaklarla desteklenmeyen bilgiler sunabildiğini gösteriyor. Uzmanlar kritik bilgilerin mutlaka güvenilir kaynaklardan doğrulanmasını öneriyor.
Yapay zeka destekli aramalar, internette bilgi bulma sürecini hızlandırırken kullanıcıya hazır ve kapsamlı yanıtlar sunuyor. Ancak bu kolaylık, verilen her bilginin doğru olduğu anlamına gelmiyor.
YAPAY ZEKA WEB ARAMALARINI NASIL YAPIYOR?
ChatGPT ve Gemini gibi araçlar, kullanıcının sorgusunu analiz ederek farklı web kaynaklarını tarıyor ve elde ettikleri bilgileri bir araya getiriyor. Bazı karmaşık sorgular ise daha küçük aramalara bölünerek değerlendiriliyor.
KAYNAK GÖSTERİLMESİ DOĞRULUK GARANTİSİ DEĞİL
Popular Science'ın haberine göre yapay zeka yanıtlarında kaynaklara bağlantılar yer alsa da sunulan her bilgi ilgili kaynak tarafından desteklenmeyebiliyor. Bu nedenle yalnızca kaynak gösterilmesine güvenmek yerine, bağlantıdaki bilgilerin gerçekten yanıtı destekleyip desteklemediği kontrol edilmeli.
ARAŞTIRMALAR ÖNEMLİ RİSKLERE İŞARET EDİYOR
Mayıs 2026'da yayımlanan bir araştırmada, Google'ın yapay zeka özetlerindeki sonuçların yüzde 11'inin verilen alıntılarla desteklenmediği belirlendi. Başka bir araştırmada ise GPT-5'in yanıtlarında güvenilir kaynak kullanımı konusunda da eksiklikler tespit edildi.
YANLIŞ BİLGİ NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Yapay zeka; soruyu yanlış yorumlayabilir, güncelliğini yitirmiş bir bilgiyi seçebilir veya farklı kaynaklardaki bilgileri hatalı biçimde birleştirebilir. Özellikle internette hakkında sınırlı bilgi bulunan konularda bu risk daha da önemli hale geliyor.
ÖNEMLİ BİLGİLERİ MUTLAKA DOĞRULAYIN
Uzmanlar, yapay zeka tarafından verilen cevapların özellikle sağlık, hukuk, finans, seyahat ve güncel gelişmeler gibi kritik konularda güvenilir ve yetkili kaynaklardan kontrol edilmesini öneriyor.
YAPAY ZEKA İLE ARAMA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?