Telefonum beni dinliyor diyenler dikkat! Adım adım Google gizlilik ayarları

WEB VE UYGULAMA ETKİNLİĞİNİ KAPATARAK İZLERİNİZİ SİLİN

Google'ın sizi tanımasını sağlayan en büyük veri kaynağı, geçmiş aramalarınız ve uygulama içindeki hareketlerinizdir. Bu takibi durdurmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Veriler ve Gizlilik sekmesine gidin.

Geçmiş Ayarları başlığı altındaki Web ve Uygulama Etkinliği seçeneğini bulun.

Buradaki ayarı Kapat veya Duraklat konumuna getirin.

Alt kısımda yer alan Ses ve Görüntü Etkinliği kutucuğunun işaretini kaldırın.