Telefonum beni dinliyor diyenler dikkat! Adım adım Google gizlilik ayarları

Telefonunuzun ortamdaki sesleri analiz ederek size reklam sunması, Google hesabınızdaki "Ses ve Görüntü Etkinliği" izniyle doğrudan bağlantılıdır.

İnternette gezindiğiniz her sitenin ve kullandığınız her uygulamanın verisi, Google'ın "Web ve Uygulama Etkinliği" panelinde depolanarak size "nokta atışı" reklamlar olarak geri dönüyor.

GOOGLE TAKİBİNDEN KURTULMANIN YOLU: VERİ İZİNLERİNİ YÖNETİN

Akıllı cihazlar, biz farkında olmasak da mikrofon ve konum verileri üzerinden sürekli bir veri akışı sağlıyor. Bu durumdan kurtulmak için herhangi bir ücretli yazılıma veya uzmanlık seviyesinde teknik bilgiye ihtiyacınız bulunmuyor. Her şey Google hesabınızın gizli menülerinde saklı. İlk olarak yapmanız gereken, cihazınızdaki Google uygulamasını açmak ve sağ üstteki profil simgenize dokunarak Google Hesabınızı Yönetin sekmesine giriş yapmaktır. Burası, dijital dünyadaki varlığınızın tüm kontrol iplerini elinizde tuttuğunuz ana merkezdir.

WEB VE UYGULAMA ETKİNLİĞİNİ KAPATARAK İZLERİNİZİ SİLİN

Google'ın sizi tanımasını sağlayan en büyük veri kaynağı, geçmiş aramalarınız ve uygulama içindeki hareketlerinizdir. Bu takibi durdurmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Veriler ve Gizlilik sekmesine gidin.

  • Geçmiş Ayarları başlığı altındaki Web ve Uygulama Etkinliği seçeneğini bulun.

  • Buradaki ayarı Kapat veya Duraklat konumuna getirin.

  • Alt kısımda yer alan Ses ve Görüntü Etkinliği kutucuğunun işaretini kaldırın.

Özellikle ses ve görüntü etkinliği seçeneği, Google asistan ve diğer servislerin sesinizi analiz etmesinin önüne geçen kritik bir bariyerdir. Bu kutucuğu boş bırakmak, "telefonum beni dinliyor" hissiyatının temelindeki veri toplama sürecini büyük oranda baltalayacaktır.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLARI DEVRE DIŞI BIRAKMA REHBERİ

Sadece etkinliklerinizi kapatmak yetmez; Google'ın size dair oluşturduğu "reklam profilini" de sıfırlamanız gerekir. Reklamların nokta atışı gelmesini sağlayan Reklam Merkezim (My Ad Center) bölümüne geçiş yapın. Burada karşınıza çıkan Kişiselleştirilmiş Reklamlar anahtarını kapalı konuma getirin. Bu işlemden sonra Google, artık sizin yaşınızı, cinsiyetinizi, hobilerinizi veya konuştuğunuz konuları reklam göstermek için bir veri olarak kullanamayacak. Karşınıza yine reklamlar çıkabilir ancak bunlar sizin özel hayatınızla değil, genel içeriklerle ilgili olacaktır.

DİJİTAL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN EK ÖNLEMLER

Sadece Google ayarlarıyla yetinmek istemeyen kullanıcılar için birkaç önemli adım daha bulunuyor. Telefonunuzun genel ayarlar kısmından uygulamaların mikrofon izinlerini kontrol etmek, bu sürecin tamamlayıcısıdır.

  1. Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin.

  2. Gizlilik veya Uygulama Yönetimi sekmesini açın.

  3. İzin Yöneticisi üzerinden Mikrofon erişimine sahip olan uygulamaları inceleyin.

  4. Sürekli mikrofon erişimine ihtiyaç duymayan (sosyal medya uygulamaları, oyunlar vb.) tüm uygulamaların yetkisini "Yalnızca uygulama kullanılırken" olarak değiştirin veya tamamen reddedin.

