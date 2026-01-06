Telefonum beni dinliyor diyenler dikkat! Adım adım Google gizlilik ayarları

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLARI DEVRE DIŞI BIRAKMA REHBERİ
Sadece etkinliklerinizi kapatmak yetmez; Google'ın size dair oluşturduğu "reklam profilini" de sıfırlamanız gerekir. Reklamların nokta atışı gelmesini sağlayan Reklam Merkezim (My Ad Center) bölümüne geçiş yapın. Burada karşınıza çıkan Kişiselleştirilmiş Reklamlar anahtarını kapalı konuma getirin. Bu işlemden sonra Google, artık sizin yaşınızı, cinsiyetinizi, hobilerinizi veya konuştuğunuz konuları reklam göstermek için bir veri olarak kullanamayacak. Karşınıza yine reklamlar çıkabilir ancak bunlar sizin özel hayatınızla değil, genel içeriklerle ilgili olacaktır.