WhatsApp'a 2 yeni özellik! Kullanıcılar gönder tuşuna uzun basarak bu yeni kolaylıklardan faydalanabilecek
Gönder tuşuna uzun basarak mesajları ileri bir tarih ve saate ayarlama dönemi başlıyor. Üstelik alıcılar bu iletilerin önceden planlandığını fark etmeyecek, mesaj gönderilmeden silindiğinde ise bildirim gitmeyecek. Uygulama aynı zamanda Android test kullanıcıları için ön ve arka kamerayı tek ekranda buluşturan yeni çekim modunu da erişime açtı.
Farklı saat dilimindeki bir yakınınızın doğum gününü tam gece yarısında kutlamak ya da sabahın erken saatlerinde gönderilmesi gereken bir mesajı unutmamak için artık alarm kurmanıza gerek kalmayacak. WhatsApp, hazırlanan mesajların belirlenen tarih ve saatte otomatik olarak iletilmesini sağlayan zamanlanmış mesaj özelliğini önümüzdeki haftalarda küresel ölçekte tüm kullanıcıların erişimine açıyor.
Ekim ayında beta kullanıcılarıyla test edilmeye başlanan bu yenilik, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde iletişimi daha planlı hale getirmeyi amaçlıyor. Üstelik şirket, aynı dönemde kullanıcı deneyimini zenginleştirecek bir başka kamera özelliğini daha test etmeye başladı.
GÖNDER TUŞUNA UZUN BASMAK YETECEK
Yeni dönemde mesaj planlamak için karmaşık menüler arasında dolaşmak gerekmeyecek. Mesaj yazıldıktan sonra gönder düğmesine uzun basıldığında açılan menüden tarih ve saat seçmek yeterli olacak. Planlama seçenekleri ise belirli sınırlar içinde sunuluyor:
- Desteklenen içerikler: Metin mesajları, fotoğraflar ve videolar zamanlanabilecek.
- Zaman aralığı: Gönderim en erken 10 dakika, en geç 14 gün sonrasına ayarlanabilecek.
Henüz gönderim saati gelmemiş mesajlar, Android beta sürümünde sohbet bilgisi ekranındaki "Zamanlanmış Mesajlar" bölümünde listeleniyordu. Kullanıcılar bu alandan bekleyen mesajlarını görebilecek ve fikir değiştirirse yola çıkmadan silebilecek.
KARŞI TARAF PLANLANDIĞINI ANLAMAYACAK
Gizlilik ve görünüm tarafında kullanıcıları rahatsız edecek bir işaret bulunmuyor. Planlanan bir mesaj alıcının ekranına sıradan bir ileti gibi düşecek; karşı taraf mesajın önceden kurgulandığını fark etmeyecek. Gönderici mesajı saatinden önce silerse alıcıya herhangi bir bildirim gitmeyecek.
Grup sohbetlerinde ise önemli bir detay dikkat çekiyor. Zamanlanan bir mesaj, yalnızca planlamanın yapıldığı anda grupta bulunan üyelere ulaşacak; gruba sonradan katılan kişiler bu mesajı göremeyecek. Ayrıca tüm planlı içerikler WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme koruması altında olacak ve yalnızca sohbetin tarafları tarafından okunabilecek.
ANDROİD'DE ÇİFT KAMERA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Mesaj zamanlama özelliği genel kullanıma hazırlanırken, WhatsApp bir yandan da Android kullanıcıları için ön ve arka kamerayı aynı anda çalıştıran "çift kamera" modunu test ediyor. Google Play üzerinden dağıtılan 2.26.46.9 beta sürümüyle kısıtlı sayıda kullanıcıya açılan özellik, hem çevrede yaşanan anları hem de kullanıcının kendi yüz ifadesini tek karede birleştiriyor.
Bu mod aktif edildiğinde arka kamera ekranın büyük bölümünü kaplarken, ön kamera sağ üst köşede küçük bir pencere olarak açılıyor. Kullanıcılar bu pencereyi sürükleyerek ekranın istedikleri noktasına taşıyabiliyor ve tek bir dokunuşla ön ile arka kameranın yerini değiştirebiliyor.
Çift kamera ile çekilen fotoğraf ve videolara çekim sonrasında metin açıklamaları ya da çizim araçlarıyla düzenlemeler eklenebiliyor. Hazırlanan içerikler bireysel sohbetlerde, gruplarda, kanallarda ve Durum güncellemelerinde doğrudan paylaşılabiliyor. Özelliğin tüm Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.