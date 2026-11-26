Farklı saat dilimindeki bir yakınınızın doğum gününü tam gece yarısında kutlamak ya da sabahın erken saatlerinde gönderilmesi gereken bir mesajı unutmamak için artık alarm kurmanıza gerek kalmayacak. WhatsApp, hazırlanan mesajların belirlenen tarih ve saatte otomatik olarak iletilmesini sağlayan zamanlanmış mesaj özelliğini önümüzdeki haftalarda küresel ölçekte tüm kullanıcıların erişimine açıyor.

Ekim ayında beta kullanıcılarıyla test edilmeye başlanan bu yenilik, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde iletişimi daha planlı hale getirmeyi amaçlıyor. Üstelik şirket, aynı dönemde kullanıcı deneyimini zenginleştirecek bir başka kamera özelliğini daha test etmeye başladı.