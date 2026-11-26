Turkcell, özel yetenekli çocukların teknolojiye erişimini desteklemek amacıyla 2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı Zekâ Gücü Projesi'nde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bursa Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) düzenlenen 10'uncu yıl töreninde projenin 100'üncü teknoloji sınıfı açıldı.

Törende, Zekâ Gücü Projesi kapsamında eğitim verilen okullar Turkcell 5G altyapısıyla birbirine bağlandı. Farklı şehirlerdeki öğrenci ve öğretmenlerin canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte, 13 ilde tamamlanan 13 yeni teknoloji sınıfının eş zamanlı toplu açılışı gerçekleştirildi.

10 YILLIK PROJENİN BAŞARISI MEZUNLARIN HİKAYELERİNDE

Zekâ Gücü'nün 10'uncu yıl buluşmasına, geçmiş yıllarda projeden yararlanan ve bugün üniversite eğitimlerini sürdüren gençler de katıldı. Zekâ Gücü sınıflarında robotik ve kodlamayla tanışan mezunlardan bazıları bugün yapay zekâ alanında araştırmalar yürütüyor, bazıları kendi teknoloji girişimlerini geliştiriyor.

Proje kapsamında eğitim alan iki genç, kurdukları BeeBal Teknoloji ile otonom arıcılık sistemleri üzerinde çalışırken bir başka mezun Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim yolculuğunu sürdürüyor.

"TEKNOLOJİNİN FIRSAT EŞİTLEYİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, projenin 10 yıllık etkisinin en somut

göstergesinin öğrencilerin başarıları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bir çocuğun geleceğini, yaşadığı şehir ya da sahip olduğu imkânlar belirlememeli. Biz teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne inanıyoruz. Zekâ Gücü Projemizi de 10 yıl önce bu anlayışla başlattık. Bugün 100 teknoloji sınıfına ulaşmış olmanın ve 1 milyon öğrencimizin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bizi asıl gururlandıran, bu sınıflarda eğitim alan gençlerimizin bugün bilimde, teknolojide ve girişimcilikte elde ettikleri başarılar. Bir çocuğun merakının araştırmaya, bir fikrinin teknoloji girişimine dönüşmesi, projemizin yarattığı değerin en güzel göstergesi."

İKİNCİ 10 YILDA ODAK YAPAY ZEKA

Zekâ Gücü'nün yeni döneminde yapay zekâ eğitimlerinin öne çıkacağını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapay zekâ, öğrenme ve üretme biçimlerimizi yeniden şekillendiriyor. Artık yalnızca bilgiye ulaşmak değil, o bilgiyi sorgulamak ve yeni bir değere dönüştürmek önemli. Bu nedenle Zekâ Gücü'nün ikinci 10 yılında yapay zekâyı eğitimlerimizin merkezine alıyoruz. Turkcell olarak 5G'den veri merkezlerine, bulut teknolojilerinden yapay zekâya kadar Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapıyoruz. Ancak biliyoruz ki bir ülkenin teknoloji gücünü yalnızca altyapısı değil, yetiştirdiği insanlar belirler. Türkiye'nin Turkcell'i olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve tüm bakanlık çalışanlarına, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Varank'a, bu süreçte verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."

TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİYLE 1 MİLYON ÖĞRENCİYE ERİŞİM

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Zekâ Gücü Projesi, özel yetenekli öğrencilerin teknolojiyi erken yaşta tanımalarını, becerilerini geliştirmelerini ve fikirlerini somut projelere dönüştürmelerini destekliyor. Bilim ve Sanat Merkezlerinde kurulan laboratuvarlarda yapay zekâ, robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım ve nesnelerin interneti gibi alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor. Öğrenciler robotik kitler, üç boyutlu yazıcılar ve akıllı sistemlerle kendi projelerini geliştirebiliyor.

Proje kapsamında yüz yüze atölyelerin yanı sıra Zekâ Gücü çevrim içi eğitim platformu üzerinden 7–18 yaş grubuna ücretsiz teknoloji ve yaşam becerileri eğitimleri sunuluyor. 10 yılda 1 milyon öğrenciye ulaşan projenin katılımcıları, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 1.000'den fazla ödül ve şampiyonluk kazandı. Zekâ Gücü'nün sosyal etkisi, Dünya GSM Birliği GSMA'nın Birleşmiş Milletler'de sunduğu değerlendirmede örnek gösterildi.