ABD beslenme piramidini güncelledi: Kırmızı et ve tam yağlı ürünler geri döndü
ABD Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı yeni beslenme rehberiyle geleneksel diyet kurallarını kökten değiştirdi. Yeni kılavuzda, kalp sağlığı için rafine karbonhidratların kısıtlanması istenirken; kırmızı et, tereyağı ve tam yağlı süt ürünleri sağlıklı protein kaynakları olarak piramidin merkezine yerleştirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
|Öğün
|Tüketilecek Gıdalar (Örnek)
|Temel Özellik
|🍳 Kahvaltı
|Tereyağında pişmiş 3 yumurta, dana jambon ve tam yağlı kaşar peyniri.
|Yüksek protein ve hayvansal yağ ile güne başlangıç.
|🥗 Öğle Yemeği
|Izgara biftek veya kuzu pirzola (yağlı), yanında zeytinyağlı yeşil salata.
|Rafine karbonhidrat içermeyen, doyurucu öğün.
|🥛 Ara Öğün
|Bir kase tam yağlı yoğurt veya bir avuç çiğ ceviz/fındık.
|İşlenmiş gıda yerine doğal yağ kaynağı.
|🍽️ Akşam Yemeği
|Fırın somon veya antrikot, yanında az miktar kinoa ve buharda sebze.
|Kas sağlığı için yüksek kaliteli protein kombinasyonu.