Uzmanlar uyardı: Yapay zeka sosyal medyada gerçeklik algısını değiştiriyor! İşte ayırt etme formülleri...

Teknoloji ilerledi, "yapay zeka" birçok alanda ipleri ele geçirdi. Ancak faydalarıyla birlikte riskleri de beraberinde getirdi. Çünkü yapay zeka videoları, gerçeklik algısını değiştirdi.



Uzmanlar, bu yöntemin istihbarat servisleri tarafından kullanılabileceğine dikkat çekti. Sahte içeriklerle savaşların tetikleneceğini belirtti. "Gerçek ile yapayı" ayırt etme formüllerini verdi:



İŞTE ŞİFRELER:

- Yapay zeka videolarında göz ve el hareketleri birbiriyle uyumsuzluk gösterir.

- Nesneler, aşırı derecede mükemmel gözüküyorsa o videolar sahtedir.

- Amblem ve yazılar orijinalinden farklıysa videonun kurgu olduğunu ele verir.

- Fizik kuralları ihmal edilir. Örneğin insanlar anlamsız hareketlerde bulunabilir.

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