Uzayda yerli teknoloji dönemi: TÜRKSAT ve ROKETSAN savunma projeleri için düğmeye bastı
TÜRKSAT ve ROKETSAN, Türkiye’nin uzay hedefleri için dev projeyi başlattı. 2025 faaliyet raporuyla ortaya çıkan tarihi adımda LEO ve MEO uyduları için ilk resmi başvurular yapıldı. İşte Afrika’dan Orta Asya’ya kadar askeri haberleşme ağını genişleten ve gelirlerini ikiye katlayan Türkiye'nin yeni uzay hamlesinin detayları.
- TÜRKSAT ile ROKETSAN, uydu ve uzay sistemleri alanında ortak çalışma yürütmek için işbirliği protokolü imzaladı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TÜRKSAT AŞ 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, protokol kapsamında ürünlerin ulusal ve uluslararası projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.
- TÜRKSAT, Özbekistan Savunma Bakanlığı için uydu iletişim altyapısı projesinde saha gereksinimleri ve sistem mimarisi değerlendirmelerini tamamladı.
- Türkiye, LEO ve MEO takım uydu sistemleri için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne resmi başvurular yaptı.
- TÜRKSAT'ın terminal sayısı 7 bin 600'e ulaştı ve dijital dönüşüm alanında çözüm ortağı kimliği kazandı.
TÜRKSAT ile ROKETSAN, Türkiye'nin uydu ve uzay hedefleri kapsamında kritik bir işbirliğine imza attı. İki kurum arasında geçen yıl imzalanan "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İşbirliği Protokolü" ile uydu haberleşme sistemlerinden fırlatma teknolojilerine kadar birçok alanda ortak çalışma yürütülmesi planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TÜRKSAT AŞ 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre taraflar, uydu ve uzay programlarında tasarım, üretim ve teknoloji geliştirme süreçlerinde birlikte hareket edecek. Protokol kapsamında geliştirilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de uluslararası projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.
UYDU PROJELERİNDE ORTAK ÜRETİM DÖNEMİ
İşbirliği protokolüyle birlikte iki kurumun teknik bilgi birikimini paylaşması ve uygulanabilir teknolojilerin savunma sanayisine kazandırılması amaçlanıyor. Gerektiğinde ortak proje geliştirme ve uygulama süreçlerinin birlikte yürütülmesi de planlanan başlıklar arasında yer alıyor.
TÜRKSAT ve ROKETSAN'ın farklı alanlardaki mühendislik tecrübelerini bir araya getirmesiyle Türkiye'nin uydu haberleşme ve uzay projelerinde daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.
AFRİKA VE ORTA ASYA'DA FAALİYETLER GENİŞLİYOR
Faaliyet raporunda TÜRKSAT'ın uluslararası askeri haberleşme alanındaki çalışmalarına da yer verildi. Özbekistan Savunma Bakanlığı için yürütülen uydu iletişim altyapısı projesinde saha gereksinimleri ve sistem mimarisine yönelik değerlendirmelerin tamamlandığı belirtildi.
Geçen yıl sevkiyatı tamamlanan donanımlar kapsamında Ku-band gateway uydu yer istasyonu ile mobil ve sabit terminal kurulumlarının tamamlandığı, sistemin ise bu yıl devreye alınmasının beklendiği kaydedildi.
TÜRKSAT'ın özellikle Afrika kıtasındaki birçok ülkede güvenli haberleşme hizmeti sunduğu belirtilirken, küresel işbirlikleri sayesinde gelir hacminde de dikkat çekici artış yaşandı.
2024 yılında 3,4 milyon dolar seviyesinde bulunan uluslararası gelir hacmi, 2025 yılında 7,1 milyon dolara yükseldi.
LEO VE MEO UYDULARI İÇİN İLK RESMİ ADIM
Raporda, Türkiye adına ilk kez yakın yörünge (LEO) ve orta yörünge (MEO) takım uydu sistemleri için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde resmi başvurular yapıldığı bilgisi de yer aldı.
Başvuruların, GEO dışı yörünge sistemleri alanında Türkiye adına atılan ilk somut adımlardan biri olduğu ifade edildi. Bu girişimle birlikte TÜRKSAT'ın yürüttüğü LEO ve MEO takım uydu projeleri için yörünge ve spektrum haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor.
Şirketin ayrıca küresel ölçekte faaliyet gösteren takım uydu operatörleriyle stratejik işbirlikleri yürüttüğü bildirildi.
7 BİN 600 TERMİNALE ULAŞILDI
TÜRKSAT'ın yalnızca uydu kapasitesi sağlayan bir operatör olmanın ötesine geçerek dijital dönüşüm alanında çözüm ortağı kimliği kazandığı vurgulandı.
Kurumsal, kamu, denizcilik ve mobil platformlarda kullanılan terminal sayısının yaklaşık 7 bin 600'e ulaştığı belirtilirken, bunun operasyonel kapasite ve uluslararası güven açısından önemli gösterge olduğu ifade edildi.
GÖZLEMEVİ AĞI GENİŞLETİLDİ
TÜRKSAT Gözlemevi'nin geçen yıl boyunca rutin gözlem faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen raporda, farklı ülkelerden araştırma ekipleriyle ortak uluslararası gözlem çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı.
Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve çevre ülkelerdeki gözlemevi altyapısına sahip kurumlarla temasların artırıldığı, süreçte Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinin de işbirliği ağına dahil edildiği kaydedildi.