Uzayda yerli teknoloji dönemi: TÜRKSAT ve ROKETSAN savunma projeleri için düğmeye bastı

Türkiye, LEO ve MEO takım uydu sistemleri için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne resmi başvurular yaptı.

TÜRKSAT ile ROKETSAN, Türkiye'nin uydu ve uzay hedefleri kapsamında kritik bir işbirliğine imza attı. İki kurum arasında geçen yıl imzalanan "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İşbirliği Protokolü" ile uydu haberleşme sistemlerinden fırlatma teknolojilerine kadar birçok alanda ortak çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TÜRKSAT AŞ 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre taraflar, uydu ve uzay programlarında tasarım, üretim ve teknoloji geliştirme süreçlerinde birlikte hareket edecek. Protokol kapsamında geliştirilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de uluslararası projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.