Instagram Plus ile gelen tüm avantajlar! Whatsapp Plus fiyatı belli oldu
Meta, sosyal medya deneyimini kökten değiştirecek Meta One çatısı altında Instagram Plus, Facebook Plus ve WhatsApp Plus aboneliklerini duyurdu. Aylık abonelik ücreti karşılığında kullanıcılara; gelişmiş hikaye istatistikleri, gizli hikaye izleme, özel WhatsApp temaları ve yapay zeka destekli yeni araçlar sunulacak.
- Meta, Instagram Plus ve Facebook Plus için aylık 3,99 dolar, WhatsApp Plus için aylık 2,99 dolar ücretle abonelik paketleri sunmaya başlıyor.
- Instagram Plus'ta hikaye istatistikleri, birden fazla hedef kitle seçimi, 24 saatten uzun hikaye yayını ve ana akışta görünmeden paylaşım özellikleri bulunacak.
- WhatsApp Plus'ta özel temalar, zil sesleri, gelişmiş çıkartmalar ve ek sabitlenmiş sohbet desteği sunulacak.
- Meta, Meta One markası altında yapay zeka, işletme ve içerik üretici hesapları için yeni abonelik modelleri test edecek.
- Meta AI için freemium model üzerinde çalışılıyor ve gelişmiş özellikler ücretli katmanlara bağlanabilecek.
Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için abonelik tabanlı yeni "Plus" dönemini başlatıyor. Aylık ücretle sunulacak yeni paketlerde hikaye istatistikleri, özel temalar, farklı tepkiler, ek sabitlenmiş sohbetler ve yapay zeka kullanımında daha gelişmiş seçenekler gibi özellikler yer alacak.
META UYGULAMALARINDA ÜCRETLİ ÖZELLİK DÖNEMİ GENİŞLİYOR
Meta, birkaç aydır sessiz şekilde test ettiği abonelik sistemini bugün daha geniş kullanıma açıyor. Engadget'ın haberine göre şirket, Instagram Plus, Facebook Plus ve WhatsApp Plus adı verilen yeni paketlerle bazı özellikleri yalnızca ödeme yapan kullanıcılara sunacak.
Yeni sistem, Meta'nın aylık ödeme modellerini denediği daha büyük bir yapının parçası olarak konumlandırılıyor. Bu yapının adı ise Meta One olacak.
HANGİ UYGULAMA KAÇ DOLARA SUNULACAK?
Meta'nın yeni Plus paketlerinde fiyatlar uygulamaya göre değişiyor. Instagram ve Facebook için aynı ücret belirlenirken, WhatsApp paketi daha düşük fiyatla sunulacak.
|Uygulama
|Aylık Ücret
|Öne Çıkan Özellikler
|Instagram Plus
|3,99 Dolar
|Detaylı hikaye istatistikleri, özel tepkiler, hikayeleri uzatma
|Facebook Plus
|3,99 Dolar
|Benzer abonelik avantajları ve ek kullanım seçenekleri
|WhatsApp Plus
|2,99 Dolar
|Tema, zil sesi, gelişmiş çıkartmalar, ek sabitlenmiş sohbetler
INSTAGRAM PLUS'TA HİKAYELER DAHA FAZLA KONTROL EDİLECEK
Instagram Plus testlerinde öne çıkan özelliklerin önemli bölümü hikayeler etrafında şekillendi. Test kullanıcıları, hikaye paylaşırken birden fazla hedef kitle seçebildi ve izleyici listelerinde daha ayrıntılı arama yapabildi.
Yeni pakette kullanıcıların bir hikayeyi kimin yeniden izlediğini görmesi, hikayeleri 24 saatten uzun süre yayında tutması ve "spotlight" adı verilen özel hikayeler oluşturması da mümkün olacak.
FEED'E DÜŞMEDEN PAYLAŞIM YAPILABİLECEK
Instagram Plus ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri de takipçilerin ana akışında görünmeden paylaşım yapabilme özelliği olacak. Bu seçenek, kullanıcıya paylaşım üzerinde daha sessiz ve kontrollü bir görünürlük alanı sağlayacak.
Ayrıca Instagram Plus kullanıcılarına özel "super heart" tepkisi de sunulacak. Testlerde görülen bir başka özellik ise başka bir kullanıcının hikayesinin bir bölümünü izleyip izleyici listesinde görünmeme seçeneği oldu.
WHATSAPP PLUS KİŞİSELLEŞTİRME TARAFINA ODAKLANIYOR
WhatsApp Plus, Instagram ve Facebook'a göre daha çok kişiselleştirme özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni pakette uygulama temaları, özel zil sesleri, ek özelleştirme seçenekleri, geliştirilmiş çıkartmalar ve daha fazla sabitlenmiş sohbet desteği bulunacak.
Bu özellikler, WhatsApp'ı yalnızca mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkarıp daha kişisel bir kullanım alanına dönüştürmeyi hedefleyen adımlar arasında yer alıyor.
META ONE ALTINDA YENİ ABONELİK DENEMELERİ YAPILACAK
Meta, yeni abonelik hamlesini yalnızca sosyal medya uygulamalarıyla sınırlı tutmayacak. Meta One markası altında yapay zeka, işletme ve içerik üretici hesapları için de yeni abonelik modelleri test edilecek.
Şirket, Meta AI için freemium bir model üzerinde çalışıyor. Buna göre Meta AI ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek ancak genişletilmiş akıl yürütme, Thinking mode, görsel ve video üretimi gibi daha gelişmiş kullanımlar belirli ücretli katmanlara bağlanabilecek.
META VERİFİED DA YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR
Meta One kapsamındaki denemelerden biri de işletmeler ve içerik üreticiler için yeni abonelik planları olacak. Şirketin, Meta Verified tarafında da yenilenmiş paketler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Bu adım, Meta'nın gelir modelinde reklam dışı kaynakları büyütme arayışının yeni bir parçası olarak görülüyor. Plus paketleriyle şirket, kullanıcıların sosyal medya deneyiminde hangi özellikler için ödeme yapmaya hazır olduğunu da test edecek.