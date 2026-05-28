Instagram Plus ile gelen tüm avantajlar! Whatsapp Plus fiyatı belli oldu

Meta AI için freemium model üzerinde çalışılıyor ve gelişmiş özellikler ücretli katmanlara bağlanabilecek.

Meta, Meta One markası altında yapay zeka, işletme ve içerik üretici hesapları için yeni abonelik modelleri test edecek.

Meta, Instagram Plus ve Facebook Plus için aylık 3,99 dolar, WhatsApp Plus için aylık 2,99 dolar ücretle abonelik paketleri sunmaya başlıyor.

Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için abonelik tabanlı yeni " Plus " dönemini başlatıyor. Aylık ücretle sunulacak yeni paketlerde hikaye istatistikleri, özel temalar, farklı tepkiler, ek sabitlenmiş sohbetler ve yapay zeka kullanımında daha gelişmiş seçenekler gibi özellikler yer alacak.

Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için ücretli "Plus" paketlerini kullanıma alıyor.

META UYGULAMALARINDA ÜCRETLİ ÖZELLİK DÖNEMİ GENİŞLİYOR

Meta, birkaç aydır sessiz şekilde test ettiği abonelik sistemini bugün daha geniş kullanıma açıyor. Engadget'ın haberine göre şirket, Instagram Plus, Facebook Plus ve WhatsApp Plus adı verilen yeni paketlerle bazı özellikleri yalnızca ödeme yapan kullanıcılara sunacak.

Yeni sistem, Meta'nın aylık ödeme modellerini denediği daha büyük bir yapının parçası olarak konumlandırılıyor. Bu yapının adı ise Meta One olacak.

HANGİ UYGULAMA KAÇ DOLARA SUNULACAK?

Meta'nın yeni Plus paketlerinde fiyatlar uygulamaya göre değişiyor. Instagram ve Facebook için aynı ücret belirlenirken, WhatsApp paketi daha düşük fiyatla sunulacak.

Uygulama Aylık Ücret Öne Çıkan Özellikler Instagram Plus 3,99 Dolar Detaylı hikaye istatistikleri, özel tepkiler, hikayeleri uzatma Facebook Plus 3,99 Dolar Benzer abonelik avantajları ve ek kullanım seçenekleri WhatsApp Plus 2,99 Dolar Tema, zil sesi, gelişmiş çıkartmalar, ek sabitlenmiş sohbetler

INSTAGRAM PLUS'TA HİKAYELER DAHA FAZLA KONTROL EDİLECEK

Instagram Plus testlerinde öne çıkan özelliklerin önemli bölümü hikayeler etrafında şekillendi. Test kullanıcıları, hikaye paylaşırken birden fazla hedef kitle seçebildi ve izleyici listelerinde daha ayrıntılı arama yapabildi.

Yeni pakette kullanıcıların bir hikayeyi kimin yeniden izlediğini görmesi, hikayeleri 24 saatten uzun süre yayında tutması ve "spotlight" adı verilen özel hikayeler oluşturması da mümkün olacak.