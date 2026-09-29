ASELSAN , Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon tarafından yürütülen yerli ve milli akıllı telefon projesindeki gelişmeleri anlatan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Üretim ve testler Malatya'daki tesiste sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satış hedefleniyor. ASELSAN donanım ve üretimi üstlenirken, Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalamayı yönetiyor; ekipler ortak çalışıyor" dedi.

Türk Telekom ve ASELSAN’ın birlikte geliştirdiği yerli ve milli akıllı telefon projesinde üretim ve test çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

TASARIM TÜRKİYE'YE AİT

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, ABD'deki temasları sırasında Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu ile birlikte gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen CEO Ebubekir Şahin, yerli telefonun tasarımının tamamen Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, "Premium, üst ve orta segmentte planlıyoruz. Pil ve kamera performansında rekabetçi olacak" dedi.

Yerli telefonda yol haritası belirlediklerini, üç faz hâlinde ilerleyeceklerini söyleyen Şahin, "İlk fazda Android ile çalışacak. Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisini de geliştireceğiz. Fazlar birer yıl arayla planlandı, yatırımlar başladı" diye konuştu.