Türkiye’nin yerli telefonu için geri sayım! Malatya’da üretim sürüyor, pil performansı hedefleniyor
Türk Telekom ve ASELSAN’ın birlikte geliştirdiği yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım başladı. Malatya’daki tesiste üretim ve testleri süren telefonun 2027’nin ilk yarısında satışa sunulması, pil ve kamera performansında rekabetçi olması hedefleniyor.
ASELSAN, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon tarafından yürütülen yerli ve milli akıllı telefon projesindeki gelişmeleri anlatan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Üretim ve testler Malatya'daki tesiste sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satış hedefleniyor. ASELSAN donanım ve üretimi üstlenirken, Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalamayı yönetiyor; ekipler ortak çalışıyor" dedi.
TASARIM TÜRKİYE'YE AİT
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, ABD'deki temasları sırasında Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu ile birlikte gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen CEO Ebubekir Şahin, yerli telefonun tasarımının tamamen Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, "Premium, üst ve orta segmentte planlıyoruz. Pil ve kamera performansında rekabetçi olacak" dedi.
Yerli telefonda yol haritası belirlediklerini, üç faz hâlinde ilerleyeceklerini söyleyen Şahin, "İlk fazda Android ile çalışacak. Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisini de geliştireceğiz. Fazlar birer yıl arayla planlandı, yatırımlar başladı" diye konuştu.
İSİM BELİRLENECEK
Yerli telefonun isminin ne olacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Şahin, "2026 sonunda Cumhurbaşkanlığı'na sunum yapılarak profesyonel destekle isim belirlenecek. Fonetiği güçlü, evrensel bir ad için testler ve anketlerle yüzlerce öneri beşe indirilecek. Yerli otomobil Togg'un tecrübelerinden pazarlama dersi çıkarılacak. Türk Telekom'un 606 bayisi ve 57 milyon müşterisi var. Bu dağıtım için önemli bir avantaj" açıklamasını yaptı.