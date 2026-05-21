Türkiye yapay zeka destekli robotikte 11 ülkeyle yeni işbirliği sürecine giriyor

İşbirliği, ABD ve Çin arasındaki teknoloji kutuplaşmasına karşı Türkiye'ye tek bir bloka bağımlı kalmadan hareket edebilme imkanı sunuyor.

Avrupa ülkeleri ve Japonya, Türkiye'nin genç nüfusu, hızlı adaptasyon kabiliyeti ve sahada test edilmiş teknoloji üretme pratiği nedeniyle ülkeyi cazip bir ortak olarak görüyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği otonom sistemler ve operasyonel yazılım tecrübesi, sivil sanayiye aktarılarak üretimden sağlığa, tarımdan akıllı şehirlere kadar geniş bir alanda kullanılabilecek.

Türkiye, yapay zeka destekli robotik teknolojilerde Avrupa ve Japonya ile aynı masada buluşarak küresel teknoloji yarışında dikkat çeken bir konuma yükseliyor. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen işbirliği, yerli ve milli teknoloji hamlesinin yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı kalmadığını, sivil sanayi ve yüksek teknoloji üretiminde de yeni bir eşiğe gelindiğini gösteriyor.

AA Analiz'de yer alan değerlendirmeye göre Türkiye, "Gerçek Dünya Uygulamaları İçin Yapay Zeka Destekli Robotik" alanında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortak projelere yöneliyor.

Bu tablo, Türkiye'nin artık teknoloji ithal eden değil; bilgi, mühendislik kabiliyeti ve saha tecrübesiyle ortaklık kurulan bir ülke olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.