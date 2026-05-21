NASA’dan uzayda yakıt istasyonu testi: Ay ve Mars yolculukları için kritik eşik

NASA, derin uzay görevlerinin önünü açabilecek önemli bir teknoloji denemesine hazırlanıyor. Ajansın LOXSAT uydusu, süper soğuk yakıtların uzayda nasıl depolanıp transfer edilebileceğini test edecek.

NASA'nın Ay ve Mars hedefleri açısından bu eşik büyük önem taşıyor. Çünkü derin uzay görevlerinde araçların tüm yakıtı tek seferde Dünya'dan taşıması, maliyet ve teknik kapasite açısından ciddi sınırlamalar yaratıyor.

Sorun yalnızca yakıtı depolamakla sınırlı değil. Aynı yakıtın bir araçtan diğerine güvenli biçimde aktarılması da ayrı bir mühendislik eşiği olarak görülüyor.

Space'in yayınladığı yazıya göre kriyojenik yakıtlar, çok düşük sıcaklıklarda sıvı halde tutulmak zorunda. Bu yakıtlar uygun sıcaklıkta korunmadığında buharlaşmaya başlıyor.

Bu testlerden elde edilecek veriler, teknolojinin daha büyük uzay araçlarına ve uzun süreli görev mimarilerine uyarlanması için kullanılacak.

NASA'nın açıklamasına göre görev için en erken tarih 17 Temmuz olarak işaret edildi. LOXSAT'ın yaklaşık dokuz ay boyunca yörüngede kalması bekleniyor.

LOXSAT'ın bu yıl Dünya çevresindeki alçak yörüngeye gönderilmesi planlanıyor. Fırlatma ise şirketin Yeni Zelanda'daki tesislerinden Electron roketiyle yapılacak.

Görev, özellikle Ay'a dönüş programı Artemis ve gelecekteki Mars yolculukları için kritik görülüyor. NASA'ya göre bu teknoloji, ileride uzay araçları için " yörüngede yakıt istasyonu " işlevi görebilecek sistemlerin temelini oluşturabilir.

AY İNİŞ ARAÇLARI YAKIT İKMALİNE İHTİYAÇ DUYACAK

NASA'nın İnsanlı İniş Sistemi sözleşmeleri kapsamında geliştirilen iki Ay iniş aracı da kriyojenik yakıtlara dayanıyor. SpaceX'in Starship aracı sıvı oksijen ve sıvı metan karışımıyla çalışıyor. Blue Origin'in Blue Moon iniş aracı ise sıvı oksijen ve sıvı hidrojen kullanıyor.

Her iki sistemde de sıvı oksijen oksitleyici görevini üstleniyor. Ancak bu yakıtların sıvı halde kalabilmesi için sürekli kriyojenik koşulların korunması gerekiyor.

Bugüne kadar hiçbir uzay aracı, bu tür süper soğuk yakıtları uzun süre yörüngede depolama ve araçlar arasında aktarma kabiliyetini tam ölçekte göstermedi. LOXSAT bu açıdan önemli bir ilk adım olabilir.

STARSHİP VE BLUE MOON TESTLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

SpaceX ve Blue Origin, NASA'nın Ay hedefleri için kendi sistemlerini geliştirmeye devam ediyor.

SpaceX'in Starship aracı, yeni test uçuşuna hazırlanıyor. Bu uçuş, aracın geliştirme takvimi açısından önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Başarılı bir test, yılın geri kalanında daha sık deneme uçuşlarının önünü açabilir.

Buna karşılık olası bir başarısızlık, Starship'in geliştirme sürecini yavaşlatabilir. Bu durum, NASA'nın Artemis görev takvimini de etkileyebilir.

Blue Origin tarafında ise Blue Moon Mark 1 iniş aracı fırlatma hazırlıklarına doğru ilerliyor. Ancak şirketin New Glenn roketi, önceki görevde yaşanan ikinci kademe sorunu nedeniyle inceleme sürecinden geçiyor.

Blue Moon Mark 1, NASA için planlanan mürettebatlı iniş aracının kargo versiyonu olarak geliştiriliyor. Aracın, gerekli onayların tamamlanması halinde Ay'a iniş gösterimi yapması hedefleniyor.

ARTEMİS 3 İÇİN GÖZLER 2027'DE

Bu görevde dört astronotun alçak Dünya yörüngesine gönderilmesi planlanıyor. Astronotlar, Orion uzay aracı ile Ay iniş araçları arasında buluşma ve kenetlenme manevralarını prova edecek.

Ajans, görev zamanı geldiğinde hangi iniş sistemi hazırsa onunla ilerleyebileceğinin sinyalini verdi. Bu nedenle hem SpaceX hem de Blue Origin'in takvimi NASA açısından kritik önem taşıyor.

LOXSAT'ın testleri ise Artemis 3 öncesinde tamamlanmış olacak. Görev başarıyla sonuçlanırsa NASA, yörüngede kriyojenik yakıt yönetimi konusunda somut mühendislik verileri elde edecek.