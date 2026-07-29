Türk Telekom, 5 binden fazla kuruma 50'den fazla ürün ve servisle siber güvenlik hizmeti sunuyor ve yapay zekâ destekli çözümleriyle her ay binlerce oltalama, DDoS ve zararlı yazılım saldırısını engelliyor.

Dünya genelinde yapay zeka destekli saldırı tekniklerinin artmasıyla birlikte küresel siber güvenlik harcamalarının 2026'da 520 milyar doları aşması, Türkiye'deki harcamaların ise 2029'a kadar yaklaşık 285.8 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Kurumsal müşterilere yönelik portföyde ayrıca sıfırıncı gün saldırılarına karşı sandbox tabanlı gelişmiş tehdit önleme (APT) hizmeti, bulut altyapılarını koruyan sanal güvenlik duvarları, DDoS önleme ve web uygulama güvenlik duvarı (WAF) çözümleri yer alıyor.

Şirket, olay tespiti ve müdahale süreçlerinde de yapay zekadan yararlanıyor: Bulut bilişim, yapay zeka, otomasyon ve mobilite alanlarındaki gelişmelere paralel olarak "Yeni Nesil Güvenlik Operasyon Merkezi" (NextGen SOC) konseptine geçen şirket; EDR, XDR, MDR, SOAR, CTI, IR ve ASM gibi ileri teknolojik güvenlik çözümlerini müşterilerine sunuyor.

Türk Telekom 2025 yılında Türkiye'nin ilk telco SASE altyapısını devreye alarak, uzaktan çalışma trendine uygun son kullanıcı güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi ile OT güvenliği alanlarında hizmet vermeye başladı.

ARGE VE PATENT YATIRIMLARI

Şirketin güvenlik odaklı teknoloji üretimi, genel Ar-Ge performansına da yansıyor. Türk Telekom, 2025 yılında patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak toplam 921 başvuruya ulaştı ve üst üste ikinci kez Türkiye'de en çok patent başvurusu yapan kuruluş oldu.

Şirketin patent portföyü; yapay zeka destekli ağ yönetimi, 5G ve ötesi teknolojiler, 6G, kuantum güvenli iletişim, Wi-Fi algılama teknolojileri ve veri merkezi çözümleri gibi alanları kapsıyor.