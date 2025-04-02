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Türk Telekom’dan kurum ve bireylere pratik güvenli depolama çözümü!

Türk Telekom’un sunduğu Dijital Depo hizmeti, kurumsal ve bireysel kullanıcılara güvenli ve kullanışlı bir bulut depolama çözümü sunuyor. Hizmet farklı ihtiyaca göre paketlerden oluşuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Türk Telekom’dan kurum ve bireylere pratik güvenli depolama çözümü!

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Günümüz dijital dünyasında verilerimizin güvenliği ve erişilebilirliği her zamankinden daha önemli hale geldi. Dijital verilerin giderek daha değerli hale geldiği günümüzde, Dijital Depo gibi güvenilir bulut çözümlerinin önemi her geçen gün artıyor. Kullanıcılar, bu tür hizmetler sayesinde hem veri güvenliğini sağlayabiliyor hem de dosyalarına istedikleri zaman, istedikleri yerden erişim imkanı elde edebiliyor.

AKILLI YEDEKLEME ÖZELLİKLERİ
Türk Telekom Dijital Depo, kullanıcılarına 25 GB ücretsiz depolama alanı sunarak başlıyor. Bu, yeni kullanıcılar için oldukça cazip bir başlangıç noktası. İhtiyaçlar arttıkça, 50 GB'den 1 TB'a kadar uzanan farklı depolama paketleri arasından seçim yapma imkanı bulunuyor. Hizmet, Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabildiği gibi, web tarayıcısı üzerinden de erişime imkan tanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, ister telefonlarından ister bilgisayarlarından dosyalarına kolayca ulaşabiliyor. Dijital Depo'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri otomatik yedekleme fonksiyonu. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde cihazlarındaki fotoğraf ve videoların Wi-Fi ağına bağlıyken otomatik olarak yedeklenmesini sağlayabiliyor. Ayrıca manuel olarak belge, müzik dosyası gibi farklı formatlardaki dosyaları da yüklemek mümkün.

256-bit SSL şifreleme teknolojisi ile korunan Dijital Depo, kullanıcı verilerinin güvenliğini en üst seviyede tutuyor. Dosya paylaşımı konusunda da oldukça pratik çözümler sunan hizmet, bağlantı paylaşımı yöntemiyle dosyaların kolayca paylaşılmasına olanak tanıyor. Hizmet, Türk Telekom abonelerine ekstra kolaylıklar sunuyor. Abonelik ücretlerinin operatör faturasına eklenmesi ve özel kampanyalar, kullanıcılar için önemli avantajlar yaratıyor.

Yanlışlıkla silinen dosyaların 30 gün boyunca geri getirilebilmesi, kullanıcılar için önemli bir güvence sağlıyor. Bu özellik sayesinde önemli verilerin kaybolma riski büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Türk Telekom Dijital Depo, yerli bir bulut depolama çözümü arayanlar için oldukça başarılı bir alternatif sunuyor. Geniş depolama alanı, güçlü güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile günlük hayatta karşılaşılan depolama sorunlarına etkili çözümler getiriyor. Özellikle Türk Telekom aboneleri için sunulan avantajlar, bu hizmeti daha da cazip hale getiriyor.

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