Dijitalleşme, iş dünyasını köklü biçimde yeniden şekillendirirken yalnızca teknolojinin değil, o teknolojiyi üretecek ve güvenle sürdürecek insan kaynağının da dönüşmesi kaçınılmaz hale geliyor. Siber güvenlik uzmanı, veri bilimcisi ve veri mühendisi gibi meslekler artık iş ilanlarının değil, ülkelerin rekabet gündeminin merkezinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük telekom şirketi Türk Telekom ise bu dönüşümün sadece bir gözlemcisi olmak yerine aktif bir mimarı olmayı seçiyor.
EĞİTİMLER AĞUSTOSTA
Şirketin bu doğrultuda hayata geçirdiği en somut adımlardan biri, 2020'den bu yana düzenlediği Siber Güvenlik Kampı. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek kamp, 11-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimlerle sürecek. Siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik konularını kapsayan program, gençleri sektörün öncü isimleriyle buluşturuyor; Capture The Flag hackathonu ise katılımcıların güvenlik açıklarını tespit ederek çözüm üretme becerilerini sınıyor. Başarılı katılımcılar, Türk Telekom bünyesinde kariyer fırsatı yakalayarak siber güvenlik alanında profesyonel yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapma şansı elde ediyor. Türk Telekom'un gençlere yönelik hamlesi yalnızca siber güvenlikle sınırlı kalmıyor.
Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Büyük Veri Kampı, veri bilimi ve mühendisliği alanında kariyer hedefleyen gençlere erken kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor.
MENTORLUK DESTEĞİ
Bu iki kampın yanı sıra Türk Telekom, "Gelişim Üssü" çatısı altında gençlere mentorluk, inovasyon projeleri ve sektör profesyonelleriyle buluşma imkânı da sunuyor. Şirket aynı zamanda yapay zeka destekli güvenlik teknolojilerini portföyüne dahil ederek siber tehditlere karşı daha hızlı analiz ve otomatik müdahale yetenekleri geliştiriyor; ağ, uç nokta ve veri güvenliğini kapsayan bu yaklaşımla kurumsal altyapılarda bütüncül bir güvenlik modeli oluşturmayı amaçlıyor.
KAMPÜS YERİNE 'KAMP'
Tüm bu girişimlerin arka planında net bir strateji okunuyor: Türk Telekom, teknolojiyi yalnızca bir hizmet olarak sunmakla yetinmiyor, onu güvenli ve sürdürülebilir kılacak nesli de bizzat yetiştirmeye talip oluyor. Değişen mesleklerin kapısını aralamak için artık üniversite koridorlarını beklemek gerekmiyor; kampüs yerine kamp, diploma yerine deneyim ön plana geçiyor.