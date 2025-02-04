Türk Telekom’dan deprem bölgesindeki 30 bin kadına eğitim

Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom'un 2019'da hayata geçirdiği ve 2024'te deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verdiği proje kapsamında bugüne kadar 30 bin kadına çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere Dijital Okuryazarlık, Pazar ve Müşteri Analizi, E-ticaret, E-ticarette Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı konu başlıklarında dijital pazarlama eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 12'si deprem bölgesinden olmak üzere 20 girişimci kadın iş geliştirme hibesine hak kazandı. Hatay'dan Van'a, Samsun'dan Adana'ya Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlar; gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, kadın girişimcilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve projelerini dinledi.

'GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Ümit Önal, "Geçtiğimiz yıl deprem bölgesine öncelik verdiğimiz 'Dijitalde Hayat Kolay Projesi' ile 2019'dan bu yana 30 bin kadının hayatına değer kattık. 2024 yılında 15 binin üzerinde kadına ulaştığımız bu değerli proje kapsamında, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanması ise bizim için büyük bir gurur kaynağı. Üreterek güçlenen kadınların yanında olduğumuz gibi, eğitimle teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz '100. Yıl Kütüphaneleri' ile yarının başarılı liderlerini de geleceğe hazırlıyor" şeklinde konuştu.