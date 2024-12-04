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Türk Telekom’dan AKM’de erişilebilir tiyatro deneyimi

Engelsiz bir yaşam için "Telefon Kütüphanesi" ve "Günışığı" gibi yenilikçi projeleri hayata geçiren Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında da görme ve işitme engelli bireylere erişilebilir bir kültür ve sanat deneyimi yaşattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Türk Telekom’dan AKM’de erişilebilir tiyatro deneyimi

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Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yürüttüğü "Erişilebilir Tiyatro" projesi ile görme ve işitme engelli sanatseverlere engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşattı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle sahnelenen oyun, canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli sanatseverlere sunuldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Türk Telekom olarak, 'Türkiye'ye Değer' anlayışı ve herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, teknolojinin gücünü iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engelleri birlikte aşıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, teknoloji birikimimizle görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Tiyatro projesiyle, görme ve işitme engelli sanatseverlere canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla farklı bir tiyatro deneyimi sunuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen oyunla bu deneyimi devam ettirdik. Türk Telekom olarak, Türkiye'ye Değer anlayışımızla, teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

PROJELERE DEVAM
Türk Telekom 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi, az gören çocukların 'erken müdahale eğitimi' alarak görme yetilerini artırmalarını sağlayan Günışığı projesi, görme ve işitme engelli sanatseverlere navigasyon hizmeti sunan Sesli Adımlar uygulaması başta olmak üzere engelli bireylere yönelik birçok proje hayata geçiren Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültürsanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde, herkes için erişilebilir bir tiyatro deneyimiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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