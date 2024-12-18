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Türk telekom, Jetders ile öğrencilerin yanında

JetDers ile ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteği ve eksiklerini tamamlama şansı sunan Türk Telekom, öğrencilere okul yazılılarında ve LGS-YKS sınavlarında başarılarını artırmada yardımcı oluyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Türk telekom, Jetders ile öğrencilerin yanında

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    Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, eğitim ve öğretim alanında geliştirdiği ürünlerle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Türk Telekom'un yeni dijital eğitim ürünü JetDers ile 5-12. sınıf arası öğrenciler dersleri kalıcı öğrenip eksiklerin tamamlanmasını sağlıyor. Öğretmenle ders işlemeye eş değer bir deneyim sunan JetDers'e öğrenciler ayda 99 TL ödeyerek ulaşabiliyor. Öğrenciler, JetDers'te yer alan akıllı sistem sayesinde zorluk yaşadıkları konuları belirleyip bu alanlarda kendilerini geliştirme ve eksiklerini etkin bir şekilde tamamlama şansı yakalıyor. Matematik, Fizik, Türkçe gibi toplamda 16 farklı dersin yer aldığı JetDers'te konular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde işleniyor. Tekil ve çoklu ders satın almak isteyen öğrenciler için uygun fiyatlı bu çözüm, Türk Telekom müşterilerinin evde internet ya da mobil faturalarına ek olarak yansıtılabiliyor. Türk Telekom satış kanalları (Türk Telekom Uygulaması, Türk Telekom Online İşlem, Çağrı Merkezi, ofis/bayi ve www.jetders. com.tr) üzerinden yapılan satın alımlarda verilen aktivasyon kodu ile JetDers, web sitesi üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor. Öğrenciler bilgisayar ve cep telefonları üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabiliyor.

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