Türk Telekom iki farklı uluslararası programdan birincilik ödülü aldı!

Türk Telekom'un Türk mühendisler tarafından geliştirdiği ev içi Wi-Fi kullanımına yönelik yenilikçi çözümleri, Wi-Fi teknolojilerine yön veren en önemli uluslararası organizasyonlardan olan Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından "En İyi Ev İçi Wi-Fi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk Telekom, yapay zekâ yöntemlerinin kullanılarak hat analizlerinin ve uzaktan anlık tespitlerin sağlanabildiği ALFA projesiyle Gartner'ın düzenlediği 'Eye on Innovation' araştırmasında birincilik ödülünün sahibi oldu. Türk Telekom'un Quantwifi çözümü ile uygulamaya aldığı Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli Wi-Fi analitik platformu "Wi- Fi Mercek", Wi-Fi alanında teknoloji standartlarını ve yenilikleri belirleyip Wi-Fi teknolojilerine yön veren WBA tarafından 2024 yılında "En İyi Ev İçi Wi-Fi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Entegre cihaz sayısı ve çeşitliliği itibariyle Avrupa'nın en büyük Wi-Fi analitik platform örneği olan Wi-Fi Mercek ev içi ağlarda yapay zekâ destekli algoritmaları ile problem tespit süresini ve saha ziyaret gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak operasyonel verimliliği artırıyor.

'DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR'

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "ALFA projemizle yapay zekâ desteğiyle, ileri seviyede fiziksel hat analizleri saniyeler bazında uzaktan yapılabiliyor ve anlık tespitler gerçekleştirilebiliyor. Operasyonlarımızda verimlilik sağlamak üzere geliştirdiğimiz projemizin Gartner'ın düzenlediği 'Eye on Innovation'da birincilik ödülünü alması, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemi için mutluluk verici. Yeni teknolojilerimiz, uluslararası alanda bir başka ödülün de sahibi oldu. Kullanıcılarımızın ev içi Wi-Fi kullanım deneyimlerine fayda sağlayan, aylık 1 milyonu aşan uygulama kullanımı ile operasyonel verimliliğimizi artıran 'Wi-Fi Mercek' ürünümüz, birincilik kazanarak başarısını kanıtladı" dedi.